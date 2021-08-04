"Чудесные": молодая жена Петросяна поделилась трогательными кадрами с сыном

"Чудесные": молодая жена Петросяна поделилась трогательными кадрами с сыном
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Директор театра показала, как гуляет с наследником

Татьяна Брухунова довольно открыто общается со своими подписчиками в "Инстаграм", но редко говорит о сыне Вагане. Однако в последний раз любимая женщина Евгения Петросяна опубликовала свежие снимки с маленьким наследником.

Брухунова поделилась моментами совместной прогулки. Кроха активно изучал окружающий мир. На нескольких фото счастливая молодая мама обнимает и целует малыша. Для прогулки с сыном Брухунова выбрала светлый комбинезон, под который надела белую футболку. Любопытно, что сына возлюбленная Петросяна одела в похожем стиле – в темно-синюю футболку и светло-серый комбинезон. 

Поклонники завалили гордую маму комплиментами. Некоторые отметили, что мальчик похож на родительницу. Однако в комментариях девушка указала, что это не так. 

"Чудесный малыш! Наблюдательный", "Мамино счастье", "Чудесные фотографии", "Самое сладкое чудо на всем свете!", "Какие очаровательные", "Позитивные, радостные, классные, добрые фотографии!" – написали интернет-пользователи. 

Ранее Петросян выложил на своей странице редкий снимок с Брухуновой. 

Полина ИВАНОВА

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