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Татьяна Брухунова довольно открыто общается со своими подписчиками в "Инстаграм", но редко говорит о сыне Вагане. Однако в последний раз любимая женщина Евгения Петросяна опубликовала свежие снимки с маленьким наследником.
Брухунова поделилась моментами совместной прогулки. Кроха активно изучал окружающий мир. На нескольких фото счастливая молодая мама обнимает и целует малыша. Для прогулки с сыном Брухунова выбрала светлый комбинезон, под который надела белую футболку. Любопытно, что сына возлюбленная Петросяна одела в похожем стиле – в темно-синюю футболку и светло-серый комбинезон.
Поклонники завалили гордую маму комплиментами. Некоторые отметили, что мальчик похож на родительницу. Однако в комментариях девушка указала, что это не так.
"Чудесный малыш! Наблюдательный", "Мамино счастье", "Чудесные фотографии", "Самое сладкое чудо на всем свете!", "Какие очаровательные", "Позитивные, радостные, классные, добрые фотографии!" – написали интернет-пользователи.
Ранее Петросян выложил на своей странице редкий снимок с Брухуновой.
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