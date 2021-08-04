Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
Неприятность случилась с Маргаритой Суханкиной в Тульской области. Экс-солистка "Миража" оставила по забывчивости в павильоне заправки кошелек, где лежали деньги и банковские карты. Когда артистка опомнилась и вернулась, свои вещи она уже не нашла.
Оказалось, что кошелек прихватила другая клиентка АЗС. Об этом удалось узнать правоохранителям благодаря камерам наблюдения. Полицейские выяснили данные машины этой женщины и с помощью коллег смогли отыскать ее через пару часов в Воронежской области.
В машине сидели супруги, направлявшиеся на юг. Женщина не стала отнекиваться и возместила ущерб, уточняет телеканал "360".
Активисты республики утверждают, что власти разваливают страну, следуя указаниям США
Социальные сети взорвались после триумфального выступления спортсменок