У артистки украли кошелек

Неприятность случилась с Маргаритой Суханкиной в Тульской области. Экс-солистка "Миража" оставила по забывчивости в павильоне заправки кошелек, где лежали деньги и банковские карты. Когда артистка опомнилась и вернулась, свои вещи она уже не нашла.

Оказалось, что кошелек прихватила другая клиентка АЗС. Об этом удалось узнать правоохранителям благодаря камерам наблюдения. Полицейские выяснили данные машины этой женщины и с помощью коллег смогли отыскать ее через пару часов в Воронежской области.

В машине сидели супруги, направлявшиеся на юг. Женщина не стала отнекиваться и возместила ущерб, уточняет телеканал "360".