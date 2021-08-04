Звезду группы "Мираж" обокрали на заправке

У артистки украли кошелек

Неприятность случилась с Маргаритой Суханкиной в Тульской области. Экс-солистка "Миража" оставила по забывчивости в павильоне заправки кошелек, где лежали деньги и банковские карты. Когда артистка опомнилась и вернулась, свои вещи она уже не нашла. 

Оказалось, что кошелек прихватила другая клиентка АЗС. Об этом удалось узнать правоохранителям благодаря камерам наблюдения. Полицейские выяснили данные машины этой женщины и с помощью коллег смогли отыскать ее через пару часов в Воронежской области. 

В машине сидели супруги, направлявшиеся на юг. Женщина не стала отнекиваться и возместила ущерб, уточняет телеканал "360"

Источник: "МВД Медиа"
Полина ИВАНОВА

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Вандалы эти Тульские - Ничего Святого!!!
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