Актриса пригласит на торжество коллег по шоу-бизнесу

Марина Федункив поделилась подробностями свадьбы с итальянцем Стефано Маджи. Напомним, супруги расписались в конце июля этого года. Основное торжество состоится в августе.

В интервью "СтарХит" Федункив заявила – празднования назначены на 27 августа. В этот день артистка как раз будет отмечать свое 50-летие.

Свадебные гуляния, по словам Марины, пройдут в Москве. Звезда Comedy Woman рассказала, что программа не будет включать в себя большое количество традиционных конкурсов. Юмористка не хочет, чтобы гости испытывали неловкость и дискомфорт.

Отсылок к России или Италии на празднике не будет.

"Праздник будет максимально международным, как минимум, на двух языках", – отметила Федункив.

Актриса сообщила, что на свадьбе будут присутствовать ее коллеги по шоу-бизнесу. Они будут развлекать остальных гостей разнообразными выступлениями. А сама Марина презентует собственную сольную программу.

От танца молодоженов Федункив и Маджи решили отказаться. Вместо этого прозвучит песня. Знаменитость напомнила, что праздничные гуляния покажут по телеканалу "Пятница!" в шоу "Четыре свадьбы".

Ранее Марина ответила на слухи о нетрадиционной ориентации мужа. Они начали распространяться после публикации фото, на которых Маджи обнимается с другим мужчиной. Блуждающая по Сети информация рассмешила звезду. Федункив призвала журналистов искать хорошие инфоповоды, а не вводить общественность в заблуждение.

Также о ситуации высказался сам Стефано. Итальянец назвал мужчину со снимков своим близким другом и заверил – на его родине не принято смотреть на ориентацию товарищей.