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Евгения Осина не стало в 2018. Музыкант скончался от остановки сердца. Похоронили экс-участника группы "Браво" на Троекуровском кладбище, правда, долгое время на его могиле царил беспорядок и отсутствовал памятник. Спустя три года после смерти родные решили исправить это недоразумение.
Некоторое время могила Осина была обнесена весьма скромненьким забором, а рядом лежали завядшие цветы от поклонников. Уборка не проводилась даже в памятные дни. После того, как на это обратили внимание СМИ, в дело вмешался продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, который пообещал установить памятник Осину и даже начал собирать деньги. Но в итоге монумент возвели благодаря дочери и экс-жене музыканта.
Они поспособствовали тому, чтобы на месте захоронения появился настоящий мемориал, обложенный белым камнем. Также рядом с могилой установили вазон.
Также бывшая супруга и наследница установили большой мраморный крест, у основания которого размещена цветная фотография артиста, пишет 5-tv.ru. Официального открытия памятника еще не было, однако в том самом вазоне уже стоят свежие цветы. Также несколько гвоздик украшают могильную плиту Осина.
Ранее дочь Осина впервые стала мамой. Агния родила девочку.
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