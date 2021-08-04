Место захоронения известного певца наконец привели в порядок

Евгения Осина не стало в 2018. Музыкант скончался от остановки сердца. Похоронили экс-участника группы "Браво" на Троекуровском кладбище, правда, долгое время на его могиле царил беспорядок и отсутствовал памятник. Спустя три года после смерти родные решили исправить это недоразумение.

Некоторое время могила Осина была обнесена весьма скромненьким забором, а рядом лежали завядшие цветы от поклонников. Уборка не проводилась даже в памятные дни. После того, как на это обратили внимание СМИ, в дело вмешался продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, который пообещал установить памятник Осину и даже начал собирать деньги. Но в итоге монумент возвели благодаря дочери и экс-жене музыканта.

Они поспособствовали тому, чтобы на месте захоронения появился настоящий мемориал, обложенный белым камнем. Также рядом с могилой установили вазон.

Также бывшая супруга и наследница установили большой мраморный крест, у основания которого размещена цветная фотография артиста, пишет 5-tv.ru. Официального открытия памятника еще не было, однако в том самом вазоне уже стоят свежие цветы. Также несколько гвоздик украшают могильную плиту Осина.

Ранее дочь Осина впервые стала мамой. Агния родила девочку.