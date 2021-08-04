СМИ сообщили о пропаже Степаненко после окончания суда с Петросяном

СМИ сообщили о пропаже Степаненко после окончания суда с Петросяном
Елена Степаненко. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники юмористки бьют тревогу

В прошлом году имя Елены Степаненко было у всех на слуху. Общественность активно обсуждала скандальный развод с Евгением Петросяном, а потом старт нового шоу, а заодно кардинальные перемены во внешности. Но в последнее время юмористка пропала. 

В социальных сетях артистки тишина. Свой последний пост она опубликовала почти год назад – 15 августа 2020 года. Преданные поклонники в комментариях просят Степаненко вернуться, но в ответ – тишина. 

"Елена Степаненко, вернитесь", "Елена, куда ты делась? Почему нет твоего шоу? Мы ждем", 

– пишут взволнованные пропажей фанаты. 

Однако есть версия, почему именитая артистка вдруг пропала с радаров. Якобы Степаненко создала страницу в "Инстаграме", чтобы больше людей узнали о ее новом шоу. Только вот "Еще не вечер!" больше не появится в эфире. 

В Сети поползи слухи о том, что рейтинги передачи были низкими, поэтому продюсеры "России 1" решили ее закрыть. Теперь экс-супруге Петросяна рекламировать нечего, вот она и забросила страницу, да и на экранах телевизоров появляться стала заметно реже. 

Так или иначе, о причинах пропажи Степаненко остается только догадываться. Тем более, как уверяют поклонники, юмористка старается вести закрытый образ жизни и редко выставляет подробности своей личной жизни на публику. 

Возможно, сейчас звезда занята разделом имущества с Петросяном. Не так давно стало известно, что Степаненко осталась недовольна итогом судебного разбирательства, поэтому решила оспорить его в суде. 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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