Смерть некоторых артистов стала для зрителей шокирующей неожиданностью

За "папиными дочками" зрители наблюдали на протяжении целых 20 сезонов. За это время в сериале успели сняться больше сотни знаменитых актеров. К сожалению, некоторые из них покинули этот мир навсегда.

Ольга Прохватыло

Харизматичная актриса успела сняться, похоже, почти во всех нашумевших проектах нулевых. Большинство зрителей помнят ее по роли завхоза в сериале "Ранетки". В "Папиных дочках" она исполнила роль инспектора районного отдела народного образования.

Скончалась любимица миллионов на 45-м году жизни. Ее не стало в 2013 году. У Прохватыло оторвался тромб.

Ангелина Варганова

Эта актриса, которая в сериале сыграла супругу стоматолога Антонова, не дожила даже до 42 лет.

Как и Прохватыло, она умерла в 2013 году. В канун Нового года Варганова серьезно заболела, но даже это не помешало ей выйти на сцену. К актрисе несколько раз приезжали врачи, которые ничего подозрительного не обнаружили. Только в начале января ее доставили в больницу с пневмонией. Спустя несколько дней она скончалась.

Владимир Турчинский

Смерть Владимира Турчинского для многих стала шоком. Динамит активно занимался спортом и уделял особое внимание своему здоровью.

Актера, который обычно играл в эпизодах, не стало в декабре 2009 года. В злополучный день мужчина потерял сознание, его супруга вызвала скорую, но когда медики прибыли на место, то было уже поздно. Ему было 46 лет.

Александр Числов

Многие зрители не знали фамилию этого актера, но точно знали его в лицо. Еще бы, ведь его фильмография насчитывает более 150 работ. В "Папиных дочках" он исполнил роль Семена – друга главы семейства.

Числов скончался от пневмонии на 55-м году жизни. При этом ходили слухи, что у артиста обнаружили ВИЧ. Усугубляли положение проблемы с алкоголем, на фоне которых у звезды появилась навязчивая мысль, что за ним следят.

Василий Савинов

Савинов часто снимался в рекламе, а зрителям он запомнился благодаря съемках в эпизодах. В ситкоме про семью Васнецовых он, например, сыграл научного руководителя Галины Сергеевны.

Актера не стало в 2013 году. До этого у него были проблемы с сердцем, он даже лежал в больнице. В день, когда медики отпустили Савинова домой, ему стало плохо. Жена пыталась звать на помощь, обратилась к соседу-врачу, но спасти 51-летнего артиста не удалось.

Владимир Чуприков

В "Папиных дочках" Чуприкову досталась роль капитала милиции. Всего в его фильмографии более 60 ролей.

Не стало актера в прошлом году. Он скончался на своей даче от остановки сердца. Ему было 56 лет.

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