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Ушел из жизни известный режиссер Александр Аравин. Ему было 63 года.
Причины смерти в опубликованном на сайте Союза кинематографистов сообщении не уточняются.
Аравин был не только режиссером, но и сценаристом. В его арсенале числятся более 30 работ.
Изначально Александр Львович окончил известную Бауманку, но в 1993 году он стал выпускником Высших курсов сценаристов и режиссеров. А уже через год на больших экранах был показана его работа "Письма в прошлую жизнь", рассказывающая о человеке, который смог пережить теракт в метро.
Аравин снял множество фильмов и сериалов: "Мачеха", "Крылья", "Лучший город земли", "Пираньи", "Лекарство против страха". Пожалуй, самая известная зрителю работа режиссера – четвертый сезон сериала "Каменская".
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