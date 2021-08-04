Деятеля культуры не стало на 64-ом году жизни

Ушел из жизни известный режиссер Александр Аравин. Ему было 63 года.

Причины смерти в опубликованном на сайте Союза кинематографистов сообщении не уточняются.

Аравин был не только режиссером, но и сценаристом. В его арсенале числятся более 30 работ.

Изначально Александр Львович окончил известную Бауманку, но в 1993 году он стал выпускником Высших курсов сценаристов и режиссеров. А уже через год на больших экранах был показана его работа "Письма в прошлую жизнь", рассказывающая о человеке, который смог пережить теракт в метро.

Аравин снял множество фильмов и сериалов: "Мачеха", "Крылья", "Лучший город земли", "Пираньи", "Лекарство против страха". Пожалуй, самая известная зрителю работа режиссера – четвертый сезон сериала "Каменская".