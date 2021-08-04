Обладательница роскошных кудрей сделала выбор в пользу личной жизни

В 90-х песни "Лицея" звучали из каждого утюга. Публика тепло восприняла поп-рок-группу, в первоначальный состав которой входили Анастасия Макаревич, Лена Перова и Изольда Ишханишвили. Последняя посвятила музыкальному коллективу 10 лет своей жизни, но в один момент резко оборвала все связи.

Первой "Лицей" покинула Перова, а спустя еще несколько лет золотой состав лишился и Ишханишвили. Тогда певица решила, что больше не может работать на износ, поэтому просто позвонила создателю группы Алексею Макаревичу и заявила о своем уходе.

Коллектив воспринял такое решение как предательство, хотя сама артистка уверяла, что осталась с участницами и продюсером в хороших отношениях.

После такого скандального ухода обладательница роскошной шевелюры пыталась организовать свой проект, но "Шоколад" изощренной публике пришелся не по вкусу. Тогда Изольда начала больше внимания уделять своей личной жизни.

Певица стала чаще выходить в свет, а ее имя постоянно мелькало в модных журналах. На одной из вечеринок Ишханишвили познакомилась со своим будущим мужем – крупным бизнесменом Дмитрием Десятниковым.

В 2012 году экс-солистка "Лицея" впервые стала мамой. Сына назвали в честь ее дедушки – Эдвардом.

Похоже, что желанием вернуться на сцену певица не горит. Сейчас она вместе с семьей живет в роскошном особняке на знаменитой Рублевке. Ишханишвили часто путешествует, а не так давно стала дистрибьютором швейцарской косметики.

Но бывшую "лицеистку", похоже, все устраивает. По ее словам, у нее настолько счастливая жизнь, что порой ей самой трудно в это поверить. Блондинка, к слову, из тех, кто верит, что счастье любит тишину, поэтому старается вести закрытый образ жизни и редко дает интервью.

О том, как сложилась жизнь других участниц "Лицея" – читайте в материале "Утро.ру".