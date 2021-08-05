Актриса не стала терпеть выходки журналиста

Много лет назад Ларису Удовиченко и Стаса Садальского связывали не только рабочие отношения, но и крепкая дружба. Однако в какой-то момент артисты перестали общаться. В интервью для Ютуб-канала "Снежная лавина" звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" объяснила, почему это произошло.

Оказалось, что инициатива разорвать все связи исходила именно от Удовиченко. Артистка попросту не смогла вынести тяжелый характер Садальского.

"В какой-то момент я перестала его терпеть – повернулась и ушла", – рассказала Лариса Ивановна.

Актриса не из тех, кто предпочитает устраивать громкие разборки. Поэтому решение спокойно отдалиться от журналиста было для нее самым лучшим вариантом.

По словам Удовиченко, для нее приемлемы дружеские ссоры, за которыми стоят веские причины. Но когда все "спланировано и выстроено" – это моментально отталкивает артистку от человека. Подобное поведение она считает непростительным.

Неизвестно, имела ли Лариса Александровна в виду именно Станислава Юрьевича. Актриса не стала вдаваться в подробности их с Садальским ссоры.

Примечательно, что некоторое время назад артист заявлял – он не прочь вновь начать общаться со старой подругой. Тогда блогер признался, что периодически вспоминает Удовиченко добрым словом.

Ранее Садальский рассказал о конфликте, возникшем между актрисами Нонной Мордюковой и Риммой Марковой.