Танец российского телеведущего Понасенкова попал на видео и стал мемом

Танец российского телеведущего Понасенкова попал на видео и стал мемом
Евгений Понасенков. Фото: www.instagram.com/ evgenii_ponasenkov
Ролик быстро разлетелся по соцсетям

Недавно в Сети появился ролик, на котором российский публицист и телеведущий Евгений Понасенков зажигательно танцует под популярную итальянскую песню Gelato Al Cioccolatо. Интернет-пользователи тут же начали соревноваться между собой по юмору.

Все происходило в одном из ресторанов. Услышав знакомую мелодию, сидящий за столом Понасенков не смог удержаться. Он начал активно размахивать руками в такт музыке, а также забавно качаться из стороны в сторону. Танец Евгения позабавил его спутников – за кадром слышен их звонкий смех.

На платформе "ТикТок" начали появляться различные смешные видео с участием телеведущего. Пользователи Сети фантазировали, при каких обстоятельствах блогер мог бы так радоваться.

Так, девушка по имени Алина придумала следующую ситуацию: когда мама около получаса звонит в дверь, а ты не слышишь, поскольку наслаждаешься музыкой в наушниках.

@alina__tishina

##cioccolato ##панасенков

♬ Gelato al cioccolato - Pupo

А Алена предложила такое развитие событий: когда на тебя напала тоска, но внезапно зазвучала любимая песня, передает телеканал "360"

@valantyrets

##панасенков ##рек ##танцы ##жизуля

♬ Gelato al cioccolato - Алёна Валантырец

Другая участница юмористического флешмоба представила – такая реакция будет у замужней девушки, которая отпросилась погулять с подругами до 11 вечера, но каким-то чудесным образом оказалась в другом городе.

@mvsbarney

бывает и такое😂😂😂##панасенков ##погуляли ##LiveForTheChallenge ##cioccolato

♬ Gelato al cioccolato - Pupo

Ранее по Интернету разлетелось видео с готовящим борщ Владимиром Путиным. Образ президента России был создан с помощью нейросетей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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