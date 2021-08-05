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Недавно в Сети появился ролик, на котором российский публицист и телеведущий Евгений Понасенков зажигательно танцует под популярную итальянскую песню Gelato Al Cioccolatо. Интернет-пользователи тут же начали соревноваться между собой по юмору.
Все происходило в одном из ресторанов. Услышав знакомую мелодию, сидящий за столом Понасенков не смог удержаться. Он начал активно размахивать руками в такт музыке, а также забавно качаться из стороны в сторону. Танец Евгения позабавил его спутников – за кадром слышен их звонкий смех.
На платформе "ТикТок" начали появляться различные смешные видео с участием телеведущего. Пользователи Сети фантазировали, при каких обстоятельствах блогер мог бы так радоваться.
Так, девушка по имени Алина придумала следующую ситуацию: когда мама около получаса звонит в дверь, а ты не слышишь, поскольку наслаждаешься музыкой в наушниках.
@alina__tishina ♬ Gelato al cioccolato - Pupo
А Алена предложила такое развитие событий: когда на тебя напала тоска, но внезапно зазвучала любимая песня, передает телеканал "360".
@valantyrets
##панасенков ##рек ##танцы ##жизуля♬ Gelato al cioccolato - Алёна Валантырец
Другая участница юмористического флешмоба представила – такая реакция будет у замужней девушки, которая отпросилась погулять с подругами до 11 вечера, но каким-то чудесным образом оказалась в другом городе.
@mvsbarney
бывает и такое😂😂😂##панасенков ##погуляли ##LiveForTheChallenge ##cioccolato♬ Gelato al cioccolato - Pupo
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