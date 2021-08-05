Ролик быстро разлетелся по соцсетям

Недавно в Сети появился ролик, на котором российский публицист и телеведущий Евгений Понасенков зажигательно танцует под популярную итальянскую песню Gelato Al Cioccolatо. Интернет-пользователи тут же начали соревноваться между собой по юмору.

Все происходило в одном из ресторанов. Услышав знакомую мелодию, сидящий за столом Понасенков не смог удержаться. Он начал активно размахивать руками в такт музыке, а также забавно качаться из стороны в сторону. Танец Евгения позабавил его спутников – за кадром слышен их звонкий смех.

На платформе "ТикТок" начали появляться различные смешные видео с участием телеведущего. Пользователи Сети фантазировали, при каких обстоятельствах блогер мог бы так радоваться.

Так, девушка по имени Алина придумала следующую ситуацию: когда мама около получаса звонит в дверь, а ты не слышишь, поскольку наслаждаешься музыкой в наушниках.

А Алена предложила такое развитие событий: когда на тебя напала тоска, но внезапно зазвучала любимая песня, передает телеканал "360".

Другая участница юмористического флешмоба представила – такая реакция будет у замужней девушки, которая отпросилась погулять с подругами до 11 вечера, но каким-то чудесным образом оказалась в другом городе.

Ранее по Интернету разлетелось видео с готовящим борщ Владимиром Путиным. Образ президента России был создан с помощью нейросетей.