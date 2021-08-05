Примадонна осталась в восторге от сюрприза

Максим Галкин часто радует супругу Аллу Пугачеву разнообразными подарками. Казалось бы, исполнительницу хита "Арлекино" сложно удивить, ведь у нее все есть. Однако у юмориста получилось это сделать.

На личной инстаграм-странице Галкин опубликовал видео с участием Примадонны. В ролике нарядно одетая артистка сидит за рулем раритетного автомобиля – "Запорожца" бело-алого цвета. Миниатюрная машина и стала подарком Максима Алле Борисовне.

Пародист поинтересовался у жены, понравился ли ей его сюрприз. По реакции певицы видно, что она осталась в полном восторге.

"Ретро, моего возраста, походит и размер, и цвет", - поделилась своими впечатлениями Пугачева.

Галкин поправил избранницу, заявив, что автомобиль младше ее. Примадонна не растерялась и в шутку отметила, что любит молодых.

Максим показал, как выглядит "Запорожец" со стороны. В глаза сразу же бросается оформление подарка. На крышу машины артист положил охапку нежных белых цветов, утопающих в зелени. А из капота торчит пышный букет ярко-желтых подсолнухов.

В какой-то момент можно увидеть табличку "1964", которая находится за стеклом автомобиля. По всей видимости, это год выпуска средства передвижения.

Галкин сообщил – теперь они с супругой будут ездить на "Запорожце". Свой выбор артист объяснил тем, что "это сейчас модно".

Ранее Максим показал, что растет на их с Пугачевой огороде. Пародист вместе с детьми Лизой и Гарри собрал богатый урожай.