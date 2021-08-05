81-летняя актриса не понимает, зачем копаться в чужой личной жизни

Лариса Голубкина, мать известной российской актрисы Марии Голубкиной, отреагировала на слухи о том, что родным отцом ее дочери является Алексей Баталов.

Напомним, в среду, 4 августа, по Сети распространилась информация о настоящем родителе Марии. Администратор "Москонцерта" Нина Федорова заявила, что в прошлом Лариса Ивановна состояла в отношениях с Алексеем Владимировичем. По словам женщины, именно звезду кинокартины "Москва слезам не верит" можно считать биологическим отцом артистки.

Голубкину-старшую возмутили дошедшие до нее сплетни. В разговоре с News.ru 81-летняя актриса упрекнула работников СМИ за то, что они лезут в чужую личную жизнь.

"Маше скоро уже 50 лет будет, что вы все роетесь где-то. Чем вы занимаетесь? Что это такое? Бредятина какая-то", – резко высказалась Лариса Ивановна.

Артистка поинтересовалась – получают ли журналисты деньги за такие "героические выводы". Она добавила, что очень некрасиво тревожить ее, пожилую женщину, подобными расспросами.

При этом напрямую комментировать информацию о связи с Баталовым Голубкина-старшая не захотела. Актриса объяснила – она не собирается затрагивать тему, которая не имеет к ней никакого отношения.

Примечательно, что сама Мария считает своим отцом Андрея Миронова. Лариса Александровна вышла замуж за легендарного артиста в 1977 году. К тому моменту Голубкиной-младшей было уже примерно четыре года.

Однако до свадьбы с Мироновым актриса жила со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. Поэтому некоторые источники пишут, что родителем Марии был именно он.