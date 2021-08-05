Ведущая расставила все точки над i вокруг истории с роскошным домом

У звезды "Дома-2" Ксении Бородиной непростые времена: ведущая переживает развод с супругом Курбаном Омаровым, с которым прожила вместе шесть лет.

Громкие слухи поползли после того, как появилась новость о дележке недвижимости между Омаровым и Бородиной. В СМИ сообщили, что еще до начала процесса ведущая переписала свой загородный особняк на маму. Ксения подтвердила, что дом действительно оформлен на родственницу, но есть небольшая оговорка.

"Он был на маму с самого начала существования", –заявила Бородина в инстаграм-историях.



Развод пара не спешит комментировать, однако вокруг это истории плодятся слухи. История с домом же спровоцировала новую волну новостей о том, что Ксения просто мудро перестраховалась, чтобы не остаться ни с чем в случае развода.

Стоит отметить поведение знаменитости: Бородина не устраивает шум вокруг этой темы, предпочитая не раздувать из истории с расставанием и бракоразводным процессом скандал. Напротив, Ксения благодарит Курбана за дочку Теону и вполне нормально отзывается о первом супруге, от которого родила Марусю.

Накануне Ксения честно ответила на вопросы поклонников в соцсетях. Звезда заявила, что не считает ни один из своих браков неудачей. Ведущая "Дома-2" воспринимает это лишь как бесценный опыт и подарком судьбы – у нее прекрасные дети. Ксения поддерживает хорошие отношения с первым супругом. Однако для расставания есть свои причины.

"В людях плохо разбираюсь – это факт", – высказалась звезда.

Ранее появились слухи, что Курбану стали поступать угрозы перед бракоразводным процессом с Ксенией.