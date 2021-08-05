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Стало известно о том, что на актера Ивана Рыжикова напали в Москве. После произошедшего ему понадобилась медицинская помощь.
Как сообщает 5-tv.ru, инцидент произошел в Таганском районе столицы – недалеко от дома Рыжикова. Артиста забрали в больницу, где у него диагностировали сотрясение головного мозга. Также врачи зафиксировали перелом нижней стенки левой глазницы.
На данный момент Иван находится дома. Неизвестно, сколько времени он провел в стенах медучреждения.
В 1996 году Рыжиков окончил Московское Высшее театральное училище имени Щукина. После этого он устроился на работу в Театр Симонова, где прослужил около двух лет. В 1998 году актер вошел в состав труппы Театра на Таганке.
В 2010 году Иван был удостоен звания заслуженного артиста России.
Среди самых ярких театральных ролей Рыжикова – Понтий Пилат в спектакле "Мастер и Маргарита", Ленский в постановке "Евгений Онегин", Скалозуб из "Горя от ума", Дмитрий Карамазов из "Братьев Карамазовых" и другие.
В кино Иван дебютировал в 1992 году. Ему досталась эпизодическая роль в фильме "Луна-парк". Данная работа режиссера Павла Лунгина попала в основную программу Каннского кинофестиваля.
В фильмографию актера входят такие известные картины, как "Гражданин начальник", "На углу, у Патриарших", "Кодекс чести", "Дикий", "Кармелита", "Институт благородных девиц", "Склифосовский" и другие.
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