У артиста диагностировали серьезное сотрясение мозга

Стало известно о том, что на актера Ивана Рыжикова напали в Москве. После произошедшего ему понадобилась медицинская помощь.

Как сообщает 5-tv.ru, инцидент произошел в Таганском районе столицы – недалеко от дома Рыжикова. Артиста забрали в больницу, где у него диагностировали сотрясение головного мозга. Также врачи зафиксировали перелом нижней стенки левой глазницы.

На данный момент Иван находится дома. Неизвестно, сколько времени он провел в стенах медучреждения.

В 1996 году Рыжиков окончил Московское Высшее театральное училище имени Щукина. После этого он устроился на работу в Театр Симонова, где прослужил около двух лет. В 1998 году актер вошел в состав труппы Театра на Таганке.

В 2010 году Иван был удостоен звания заслуженного артиста России.

Среди самых ярких театральных ролей Рыжикова – Понтий Пилат в спектакле "Мастер и Маргарита", Ленский в постановке "Евгений Онегин", Скалозуб из "Горя от ума", Дмитрий Карамазов из "Братьев Карамазовых" и другие.

В кино Иван дебютировал в 1992 году. Ему досталась эпизодическая роль в фильме "Луна-парк". Данная работа режиссера Павла Лунгина попала в основную программу Каннского кинофестиваля.

В фильмографию актера входят такие известные картины, как "Гражданин начальник", "На углу, у Патриарших", "Кодекс чести", "Дикий", "Кармелита", "Институт благородных девиц", "Склифосовский" и другие.