В Москве избили актера из сериала "Склифосовский"

В Москве избили актера из сериала "Склифосовский"
Кадр из "Неизвестный"
У артиста диагностировали серьезное сотрясение мозга

Стало известно о том, что на актера Ивана Рыжикова напали в Москве. После произошедшего ему понадобилась медицинская помощь.

Как сообщает 5-tv.ru, инцидент произошел в Таганском районе столицы – недалеко от дома Рыжикова. Артиста забрали в больницу, где у него диагностировали сотрясение головного мозга. Также врачи зафиксировали перелом нижней стенки левой глазницы.

На данный момент Иван находится дома. Неизвестно, сколько времени он провел в стенах медучреждения.

В 1996 году Рыжиков окончил Московское Высшее театральное училище имени Щукина. После этого он устроился на работу в Театр Симонова, где прослужил около двух лет. В 1998 году актер вошел в состав труппы Театра на Таганке.

В 2010 году Иван был удостоен звания заслуженного артиста России.

Среди самых ярких театральных ролей Рыжикова – Понтий Пилат в спектакле "Мастер и Маргарита", Ленский в постановке "Евгений Онегин", Скалозуб из "Горя от ума", Дмитрий Карамазов из "Братьев Карамазовых" и другие.

В кино Иван дебютировал в 1992 году. Ему досталась эпизодическая роль в фильме "Луна-парк". Данная работа режиссера Павла Лунгина попала в основную программу Каннского кинофестиваля. 

В фильмографию актера входят такие известные картины, как "Гражданин начальник", "На углу, у Патриарших", "Кодекс чести", "Дикий", "Кармелита", "Институт благородных девиц", "Склифосовский" и другие. 

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Пушков резко ответил Западу на требование отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Сенатор указал семи странам на странность их заявления

Жесткая реакция России заставила Эстонию одуматься – эксперт

Сейчас от Таллина зависит, смогут ли две страны сохранить конструктивные отношения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей