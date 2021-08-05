Потратившая миллион на шопинг певица Дакота призналась в чувстве стыда

Артистка долгое время считала себя недостойной дорогих вещей

Певица Рита Дакота рассказала о том, что недавний шопинг в ЦУМе, во время которого она потратила один миллион рублей, дался ей очень непросто. Причину артистка объяснила в личном микроблоге.

По словам Дакоты, за все 30 лет она ни разу не была в элитном московском универмаге. ЦУМ Рита обходила стороной не из-за нехватки денег и не из-за жадности. Дело в том, что у исполнительницы был большой комплекс – она не считала себя достойной таких баснословных трат.

Певица вспомнила, что пять лет назад она отправилась за покупками в универмаг Цветной. Там знаменитость приобрела несколько вещей.

"Потом всю ночь мне снились голодающие и бездомные люди. Я в холодном поту просыпалась от чувства вины", – отметила Рита.

На следующее утро Дакота отправилась в магазин и сдала половину купленных вещей. Артистка решила вернуться к этой теме и порассуждать, с чем связан ее комплекс.

Певица рассказала, что во время своего участия в проекте "Фабрика звезд" она часто брала одежду из секонд-хенда. И спустя годы, уже завоевав популярность и народную любовь, Рита до сих пор не может поверить в то, что достойна брендов.

Знаменитость призналась – ей стыдно перед простыми людьми, которые не могут позволить себе такие дорогие покупки. Дакоте кажется, будто она задевает чувства народа.

В итоге благодаря своему возлюбленному, выступившему спонсором ее шопинга, певица "закрыла гештальт" и освободилась из оков сомнений.

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