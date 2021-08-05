Звезда призналась, что малышка объединила все семейство

Известная российская актриса Марина Зудина, вдова мэтра отечественного кино Олега Табакова, весьма трогательно поздравила внучку с днем рождения. Миа Табакова отметила накануне свой первый годик.

Отец малышки, которой решили дать имя Миа – Павел Табаков, сын артиста. Сама Зудина не так давно подтвердила свой статус бабушки. Марина заявила, что в их дружном семействе не гонятся за популярностью и делятся подробностями лишь по своему желанию.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как молодой папа держит на руках дочку, родившуюся год назад.

"Поздравляю всех, кого объединила Миа. Как прекрасно, что она есть!!!" – написала радостная бабушка на своей странице в "Инстаграм".

Как пояснила Зудина, на ролике можно увидеть крестных малышки, бабушку мамы Мии, няню и фотографа.

Кстати, сама Зудина встречалась с мужем, будучи студенткой – тогда он был уже женатым педагогом в театралке. После десятилетнего романа пара решила связать себя узами брака. Марина подарила ему дочку Марию и сына Павла. Последний, кстати, пошел по отцовским стопам и стал актером. Табаков-младший, однако, вовсе нечасто становится героем светских хроник: мужчина не слишком любит праздность и не афиширует личную жизнь.

Сам Павел не так давно сообщил, что не желает плодить слухи вокруг своей жизни, однако поведал вкратце о сложностях в личных отношениях с матерью Мии. Табаков-младший заявил, что не живет с родительницей своей дочки, а лишь дружит с ней. Артист хочет, чтобы его оценивали только по исполненным ролям.