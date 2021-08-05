"Одного партнера было мало": почему Леонидов развелся с Банщиковой

"Одного партнера было мало": почему Леонидов развелся с Банщиковой
Анна Банщикова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известная актриса не скрывала свои отношения с другими мужчинами

Максим Леонидов и Анна Банщикова были женаты пять лет: с 1999 по 2004 год. Именно звезде российских сериалов музыкант посвятил известную песню "Девочка-видение". Ради артистки один из основателей "Секрета" развелся со своей предыдущей супругой, но вот брак с актрисой вряд ли сделал его счастливым. 

Экс-администратор "Москонцерта" Нина Федорова рассказала, почему музыкант и актриса были вместе так недолго. Дело в том, что Банщикова регулярно изменяла своему избраннику. 

Федорова в разговоре с "Экспресс газетой" весьма негативно высказалась о звезде "Ищейки". Мол, настолько она распутна, что даже не скрывала свою неверность. Бывало, что изменяла Банщикова прямо на глазах у соседей, когда ее до дома подвозил какой-нибудь очередной кавалер. 

"Иногда встречаются женщины, которым одного партнера мало", 

– заключила собеседница издания. 

Федорова также заметила, что актриса – вся в свою знаменитую бабушку. Якобы Полина Банщикова тоже не отличалась целомудрием и постоянно меняла партнеров.  "Один ухажер аж на 25 лет младше был", – отметила возмущенная женщина.  

После Леонидова артистка вышла замуж за Всеволода Шаханова. Адвокату Банщикова родила двух сыновей и дочку. 

Музыкант же женился в третий раз. Его избранницей стала актриса театра Ленсовета Александра Камчатова. В 2004 она родила Леонидов дочь, а спустя еще четыре года на свет появился сын. 

Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Пушков резко ответил Западу на требование отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Сенатор указал семи странам на странность их заявления

План США по госперевороту в Белоруссии реализуют в сентябре - СМИ

На смену Лукашенко хотят привести "народное правительство", легитимность которого признают за границей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей