Известная актриса не скрывала свои отношения с другими мужчинами

Максим Леонидов и Анна Банщикова были женаты пять лет: с 1999 по 2004 год. Именно звезде российских сериалов музыкант посвятил известную песню "Девочка-видение". Ради артистки один из основателей "Секрета" развелся со своей предыдущей супругой, но вот брак с актрисой вряд ли сделал его счастливым.

Экс-администратор "Москонцерта" Нина Федорова рассказала, почему музыкант и актриса были вместе так недолго. Дело в том, что Банщикова регулярно изменяла своему избраннику.

Федорова в разговоре с "Экспресс газетой" весьма негативно высказалась о звезде "Ищейки". Мол, настолько она распутна, что даже не скрывала свою неверность. Бывало, что изменяла Банщикова прямо на глазах у соседей, когда ее до дома подвозил какой-нибудь очередной кавалер.

"Иногда встречаются женщины, которым одного партнера мало",

– заключила собеседница издания.

Федорова также заметила, что актриса – вся в свою знаменитую бабушку. Якобы Полина Банщикова тоже не отличалась целомудрием и постоянно меняла партнеров. "Один ухажер аж на 25 лет младше был", – отметила возмущенная женщина.

После Леонидова артистка вышла замуж за Всеволода Шаханова. Адвокату Банщикова родила двух сыновей и дочку.

Музыкант же женился в третий раз. Его избранницей стала актриса театра Ленсовета Александра Камчатова. В 2004 она родила Леонидов дочь, а спустя еще четыре года на свет появился сын.