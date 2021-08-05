Прививаться народный артист пока не планирует

Лев Лещенко – один из тех артистов "старой школы", кто переболел коронавирусом. Певец признался, что не так страшна болезнь, как ее последствия.

С побочными эффектами от COVID-19 исполнитель хита "Прощай" боролся очень долго. За это время он успел перенести несколько сердечных приступов, столкнуться с панической атакой и бессонницей.

Как рассказал Лев Валерьянович журналистам, после перенесенной болезни у него снизилась концентрация, куда-то пропали все силы.

"Да, (после коронавируса здоровье – прим.ред.) шалит, шалит",

– признался Лещенко.

Благо, эстрадный артист все-таки смог восстановиться. Сейчас он чувствует себя значительно лучше, что не может не радовать, потому что полгода после болезни он чувство, что будто бы живет в каком-то тумане.

Ставить вакцину певец пока не планирует: большое количество антител позволяет. Но при этом Лещенко призвал прививаться других, отметив, что это необходимо. Тем более, что COVID-19 настолько коварен, что бьет по самым слабым местам в организме человека.

Напомним, что болел Лев Валерьянович в марте-апреле прошлого года. В конце первого весеннего месяца артиста госпитализировали. Опасаясь за здоровье всенародного любимца, врачи даже перевели его в реанимацию. К счастью, все обошлось, поэтому в начале апреля Лещенко уже был выписан.

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