Мария Горбань родила сына в США и показала первые фото

Мария Горбань родила сына в США и показала первые фото
Мария Горбань. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса стала мамой во второй раз

Мария Горбань поделилась с поклонниками радостной новостью. Накануне, 5 августа, звезда сериала "Кухня" родила сына. Актриса опубликовала в "Инстаграм" трогательный пост.

"Любовь рождает любовь", – подписала кадры знаменитость.

Горбань призналась, что сыну дали необычное имя – Нил. На одном снимке актриса лежит на больничной кровати и обнимает кроху в шапочке. На другом кадре звезда нежно целует руку мальчика.

Фанаты поздравили свою любимицу с пополнением в семействе и пожелали маме и новорожденному здоровья. 

В феврале этого года стало известно, что Мария Горбань вышла замуж за Кирилла Зоткина. Вскоре в Сети появились слухи о том, что артистка находится в положении. Лишь в апреле звезда подтвердила, что ждет ребенка. Летом Горбань вместе с мужем уехала в США, чтобы там родить. Также актриса воспитывает семилетнюю дочь Стефанию от предыдущих отношений с Олегом Филатовым, с которым несколько лет состояла в браке. 

Полина ИВАНОВА

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