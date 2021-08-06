Сама артистка ни о чем не жалеет

Недавно Стас Пьеха дал интервью для Ютуб-шоу "Алена, блин!". Певец не только рассказал о своей жизни, но и затронул тему, касающуюся его знаменитой бабушки – Эдиты Станиславовны. По его словам, после ухода со сцены артистка осталась у разбитого корыта.

Напомним, 84-летняя Пьеха давно не появляется на телеэкранах. Стас объяснил, почему певица не сделала официальное заявление о завершении карьеры. Данный шаг, как отметил исполнитель, это "коммерческая история". Ведь как только народ слышит, что та или иная звезда больше не выйдет на сцену, то начинает скупать билеты на последнее выступление, тем самым обогащая самого артиста. Однако Эдита Станиславовна не относилась к таким представителям шоу-бизнеса.

"Она никогда не умела зарабатывать бабки", – признался Стас.

Пьеха рассказал, что его бабушка не раз становилась жертвой мошенников. Кроме того, за всю свою карьеру Эдита Станиславовна не нажила имущество и не накопила денег.

По словам певца, его знаменитая родственница всю себя отдавала любимому делу. Стас сожалеет о том, что артистка в итоге осталась ни с чем. Он уверен – если бы бабушка имела более волевой характер и жила в другой стране, то смогла бы стать богатой женщиной.

Сейчас же у Эдиты Станиславовны остались только воспоминания, а также былое величие. Но данный путь выбрала именно артистка. К слову, она сама ни о чем не жалеет.

Ранее стало известно о том, что из-за хандры певица перестала выходить из дома.