Возлюбленный поддерживает певицу в намерении стать матерью

В эфире Ютуб-шоу "Историс – Откройте, Давид!" Анна Семенович рассказала о своей личной жизни. Певица призналась в том, что у нее появился новый бойфренд.

Раскрывать личность возлюбленного Семенович не захотела. Удалось только выяснить, что мужчина далек от шоу-бизнеса.

Отношения Анны и таинственного незнакомца длятся уже три месяца. По словам артистки, их знакомство произошло в одном из ресторанов.

Увидев пышногрудую красавицу, мужчина собрался с мыслями и подошел к ее столику. Смелость и инициативность представителя сильного пола поразили Семенович. Ведь до этого многие боялись познакомиться со знаменитостью.

В итоге Анна согласилась выпить кофе с новым знакомым. За время их общения артистка успела рассмотреть спутника. Мужчина выглядел очень презентабельно и производил впечатление состоятельного человека. При этом он не хвастался и не красовался перед певицей.

Бывшая солистка группы "Блестящие" поняла, что перед ней – тот тип представителя сильного пола, который она искала. Вскоре между ними вспыхнули чувства.

41-летняя звезда уже рассказала избраннику о желании стать матерью. К слову, осенью Анна планирует заморозить свои яйцеклетки. Возлюбленный поддержал певицу и вселил в нее уверенность в то, что все получится.

Напомним, Семенович еще ни разу не состояла в браке. Также у знаменитости нет детей.

Ранее Анна назвала причину ухода из группы "Блестящие". В составе коллектива артистка выступала на протяжении четырех лет.