Актриса не дожила до своего 100-летия меньше двух недель

Скончалась советская и российская актриса Галина Короткевич. Трагическую новость сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Артистке было 99 лет. 18 августа Галина Петровна должна была отпраздновать свое 100-летие.

Когда началась Великая Отечественная война, актриса училась в Театральном институте. Короткевич стала выступать в составе фронтовой бригады. Она давала концерты на Пулковских высотах, в Синявино и на "Дороге Жизни", передает телеканал "360".

В 1946 году Галина Петровна выпустилась из ВУЗа. Артистка устроилась на работу в Новый театр (нынешнее название – Театр имени Ленсовета).

В 1962 году Короткевич перешла в Театр имени Комиссаржевской.

"Галина Петровна была не только продолжательницей лучших традиций ленинградского-петербургского театра, но и хранительницей блокадной памяти", – говорится в публикации.

Дебют актрисы в кино состоялся в 1953 году. Ей досталась роль Надежды Ковровой в фильме "Весна в Москве".

Также Галина Петровна снялась в картинах "Тени", "Мы с вами где-то встречались", "Невероятный Иегудиил Хламида", "Улицы разбитых фонарей" и других.

Артистка занималась и озвучиванием фильмов. Так, ее голосом разговаривала племянница капитана Марианна Андреевна из "Полосатого рейса". Напомним, данная роль принадлежала Маргарите Назаровой.

Ранее стало известно о смерти актера из фильма "Трое в лодке, не считая собаки" Анатолия Рудакова.