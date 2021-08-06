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Некоторое время назад стало известно о том, что футбольный клуб "Барселона" не будет продлевать контракт с Лионелем Месси. На инстаграм-странице шоу "Вечерний Ургант" данную ситуацию сравнили с уходом Андрея Малахова с Первого канала.
Владелец аккаунта отметил – на данный момент любителей футбола со всего мира тревожит вопрос, в какой клуб перейдет известный аргентинский спортсмен. Он добавил, что несколько лет назад россияне тоже гадали, на каком канале будет работать уволенный с "Первого" Малахов.
"Ходят слухи, что скоро на канале "Россия" появится передача "Привет, Лионель!" – пошутил автор публикации.
Здесь делается отсылка к передаче телеведущего "Привет, Андрей!", которую показывают по "России-1".
Напомним, Малахов покинул Первый канал в 2017 году. В августе этого же года он перешел на телеканал "Россия-1". Знаменитость начала вести ток-шоу "Прямой эфир". В декабре 2017 года журналист стал ведущим проекта "Привет, Андрей!".
Пользователи Сети оценили шуточное сравнение Месси с Малаховым. В комментариях они оставили большое количество смеющихся смайлов.
Однако не все остались в восторге от подобного юмора.
"Глупая шутка сравнить его [Месси] с Малаховым. Такое впечатление, как будто Ургант при каждом удобном случае "макает" бывшего коллегу... Все успокоиться не может", – высказалась одна из подписчиц.
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