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В пятницу, 6 августа, телеведущая Ксения Бородина развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Об этом сообщил "Московский Комсомолец".
Столичный суд официально расторг брак Бородиной и Омарова. Сообщается, что звезда "Дома-2" до последнего добивалась разрыва. Что касается уже бывшего мужа Ксении, то он не был против нового холостяцкого статуса.
Защитник интересов Омара Сергей Бычков заявил, что экс-супруги намерены заниматься разделом совместно нажитого имущества и детей. Однако этот вопрос будет решаться отдельно.
Напомним, слухи о том, что Бородина и Омаров находятся на грани развода, начали распространяться в июне этого года. Тогда выяснилось, что пара уже некоторое время не живет под одной крышей.
Ксения и Курбан сыграли свадьбу в июле 2015 года. На тот момент телеведущая воспитывала дочь Марусю от предыдущего брака с бизнесменом Юрием Будаговым.
22 декабря 2015 года у новоиспеченных супругов родилась общая дочь Теона. Пока не известно, с кем останутся жить девочки.
Ранее Бородина развеяла слухи вокруг раздела шикарного особняка с Омаровым. Телезвезда сообщила, что данная недвижимость изначально была оформлена на ее мать, поэтому претендовать на дом Курбан не имеет права. Интернет-пользователи сошлись во мнении, что таким образом Ксения попросту перестраховалась, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств не остаться ни с чем.
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