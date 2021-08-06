Не появилась на дне рождения: племянник Пугачевой рассказал об отношениях со звездой

Не появилась на дне рождения: племянник Пугачевой рассказал об отношениях со звездой
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчина сообщил, что родственница пообещала прислать подарок

В прошлом году единственный племянник Аллы Пугачевой Влад стал отцом – у мужчины и его любимой супруги Гузель родилась девочка. Малышку назвали в честь знаменитой родственницы – Аллой. Накануне семья отпраздновала первый год рождения дочки, однако самой Примадонны, увы, не было.

На празднике присутствовали самые близкие счастливой супружеской пары: лучшие друзья, крестные Алексея и сын Гузель от ее первого брака. Владислав сообщил, что послал приглашение и своей звездной тете, но та по личным причинам явиться не смогла.

Влад объяснил, что звезда не имела возможностей приехать в столицу на день рождения двоюродной внучки из-за плотного рабочего графика. Однако Пугачева позвонила племяннику и через него тепло и трогательно поздравила малышку. Вопреки слухам из медиа, с родственницей у Владислава хорошие отношения.

"Никакой ругани, как пишут в прессе, нет. Мы хорошо общаемся, и я этому очень рад. Мы с ней на постоянной связи", – поделился счастливый папа своими отношениями с Примадонной в интервью для "Собеседника".

Кстати, в первый день рождения малышке Алле также уделили огромное внимание – девочке подарили множество игрушек, а петербургские поклонники решили преподнести ей красивое платье с книгами. Сама Пугачева пока что подарок не прислала, однако пообещала, что преподнесет ребенку приятный сюрприз в скором времени.

Не так давно внук Примадонны Никита Пресняков признался, что редко навещает свою звездную бабушку. Молодой человек счастлив в браке с супругой и нечасто встречается с родственниками. С детства он любит "быть свободным" и не слишком полагается на мнение семьи в важных вопросах, опираясь, прежде всего, на себя.

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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