"Он борется с этим": Туриченко из "Иванушек" высказался об алкоголизме Григорьева-Апполонова

"Он борется с этим": Туриченко из "Иванушек" высказался об алкоголизме Григорьева-Апполонова
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Череда личных потрясений серьезно сказалась на состоянии артиста

О пагубной привычке Андрея Григорьева-Апполонова слухи появились еще несколько лет назад. Роковым для рыжего из "Иванушек" стал 2017 год. Тогда не стало сразу двух близких людей музыканта: солиста группы Олега Яковлева и его родной сестры. 

Еще в те годы Григорьев-Апполонов не скрывал, что пережить утрату ему помогает алкоголь. Но спустя два года его ждал еще один удар – развод с Мариной Банковой, с которой он состоял в браке 15 лет. 

После этого музыканта все чаще стали замечать отекшим и помятым, солист "Иванушек" совсем перестал за собой следить. 

И если для самого Григорьева-Апполонова в этом нет никакой проблемы, то его коллеги и друзья начали бить тревогу. Звезда "Маски" Кирилл Туриченко подтвердил, что у "рыжего" действительно есть проблемы с алкоголем. 

Солист "Иванушек" попытался оправдать друга. Мол, не каждый смог бы спокойно пережить сразу несколько ударов судьбы. Тем более, что артист не сдается. 

"Он борется с этим", 

– уточнил Туриченко, добавив, что в свои 51 музыкант "скачет по сцене" и отлично выглядит. 

Ранее звезда "Маски" рассказал о ссорах с Григорьевым-Апполоновым. По словам артиста, который скрывался в костюме Носорога, из-за конфликтов его дважды увольняли из "Иванушек". 

Источник: "Телепрограмма" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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