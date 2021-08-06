Их хиты знают наизусть и по сей день, но со сами артисты на сцену не выходят уже давно

В начале 90-х на российской сцене зажглись сразу много российских звезд. Но в один момент артистов стало настолько много, что многие певцы и певицы пропали со сцены так же быстро, как и попали нее. Как сложилась жизнь легендарных звезд 90-х – в материале "Утро.ру".

Азиза

Харизматичная Азиза сразу понравилась публике, а после выхода дебютного альбома о ней знали все. Правда, об успешной карьере пришлось забыть, когда охранника артистки начали подозревать в причастности к убийству Игоря Талькова. Азиза просто оказалась не в то время, не в том месте.

Из-за слухов радиостанции начали игнорировать артистку, не пропуская ее хиты в эфир. Сейчас Азиза часто принимает участие в ток-шоу, занимается музыкой. Но уже не так узнаваема, как в начале своего звездного пути.

Группа "Дюна"

Хулиганские тексты группы надолго застревали в головах слушателей. Завоевать любовь Сергею Катину и Виктору Рыбину удалось быстро. Но в скором времени исполнители хита "Страна Лимония" даже могли отправлять свои песни на радио. "Не тот формат", – говорили в ответ.

Фактически группа существует и по сей день, только вот последний альбом был выпущен аж в 2010 году.

Игорек

Игорька знали поклонники рэп-культуры. Игорь Сорокин стал одним первооткрывателей этого направления в России.

Сейчас исполнитель хита "Подождем" по-прежнему занимается музыкой, но уже в другой роли. Игорю Сорокину принадлежит лейбл CNN-Records, который работает с многими известными артистами.

Влад Сташевский

Влада Сташевского считали секс-символом 90-х. Певец был хорош собой, а песня "Позови меня в ночь" тронула сердца многих слушателей.

Но после развода и прекращения сотрудничества с Юрием Айзеншписом карьера артиста пошла на спад. В итоге он стал злоупотреблять горячительными напитками и впал в депрессию.

Не так давно Сташевский принял участие в шоу "Суперстар! Возвращение", чем очень порадовал своих преданных поклонниц.

Светлана Лазарева

До того, как начать сольную карьеру, Лазарева была участницей "Синей птицы" и известного "Женсовета". Второй альбом сделал певицу популярной. Она даже начала вести утреннее шоу вместе с Ладой Дэнс.

Но спустя время артистка углубилась в продюсерскую деятельность и совсем пропала со сцены.

Марина Хлебникова

Хлебникова тоже успела сменить несколько коллективов. Сначала она выступала в "Интеграле", потом на подпевке у "На-На". Популярной ее сделал хит "Чашка кофею". После она пропала с экранов.

Не так давно Хлебникова вышла в свет. Публика была шокирована тем, насколько она стала плохо выглядеть. Как выяснилось, звезда 90-х больна. Но конкретный диагноз она уточнять не стала.