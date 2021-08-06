"Пропала и пропала": коллеги отреагировали на новость об исчезновении Степаненко

"Пропала и пропала": коллеги отреагировали на новость об исчезновении Степаненко
Елена Степаненко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Артисты признались, что им нет дела до происходящего с юмористкой

Накануне в СМИ появились тревожные новости. "Пропала Елена Степаненко", – гласил один из заголовков. И, как выяснилось, экс-супруга Евгения Петросяна действительно исчезла с радаров после окончания скандального суда. Поклонники тут же начали бить тревогу, писать артистке в социальных сетях, но все бестолку. А вот коллеги Степаненко к ее пропаже отнеслись спокойнее. 

Клара Новикова и вовсе считает, что нет никаких поводов для паники. Когда журналисты позвонили звезде "Аншлага", она возмущенно поинтересовалась, неужели в СМИ действительно думают, что Степаненко могла куда-то пропасть. 

Коллега именитой юмористки предположила, что Елена Григорьевна просто улетела в отпуск. Но при этом ловко увильнула от вопроса о том, общаются ли они сейчас. "Давайте без провокаций", – попросила Новикова. 

Удивительно, но известная телеведущая Регина Дубовицкая и вовсе наплевала на новости, которые взбудоражили поклонников звезды.

"Пропала и пропала", 

– отрезала руководительница "Аншлага", уточнив, что за жизнью бывшей жены Петросяна не следит. 

Напомним, что тревогу поклонники Степаненко забили после того, как поняли, что эстрадная артистка совсем пропала с экранов. В социальных сетях знаменитости тоже тишина. Последний пост она опубликовала почти год назад. 

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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