Артисты признались, что им нет дела до происходящего с юмористкой

Накануне в СМИ появились тревожные новости. "Пропала Елена Степаненко", – гласил один из заголовков. И, как выяснилось, экс-супруга Евгения Петросяна действительно исчезла с радаров после окончания скандального суда. Поклонники тут же начали бить тревогу, писать артистке в социальных сетях, но все бестолку. А вот коллеги Степаненко к ее пропаже отнеслись спокойнее.

Клара Новикова и вовсе считает, что нет никаких поводов для паники. Когда журналисты позвонили звезде "Аншлага", она возмущенно поинтересовалась, неужели в СМИ действительно думают, что Степаненко могла куда-то пропасть.

Коллега именитой юмористки предположила, что Елена Григорьевна просто улетела в отпуск. Но при этом ловко увильнула от вопроса о том, общаются ли они сейчас. "Давайте без провокаций", – попросила Новикова.

Удивительно, но известная телеведущая Регина Дубовицкая и вовсе наплевала на новости, которые взбудоражили поклонников звезды.

"Пропала и пропала",

– отрезала руководительница "Аншлага", уточнив, что за жизнью бывшей жены Петросяна не следит.

Напомним, что тревогу поклонники Степаненко забили после того, как поняли, что эстрадная артистка совсем пропала с экранов. В социальных сетях знаменитости тоже тишина. Последний пост она опубликовала почти год назад.