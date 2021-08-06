Генетическая предрасположенность сыграет с певицей злую шутку

В последнее время поклонники не получают никаких вестей от Надежды Кадышевой. Иногда, правда, сообщения приходят от организаторов концертов, которые уведомляют об отмене мероприятий. В Сети тут же поползли слухи о том, что у исполнительницы хита "Я не колдунья" могут серьезные проблемы со здоровьем. Врач-онколог такую теорию только подкрепил научными фактами.

Как известно, некоторое время назад Надежде Никитичне поставили неутешительный диагноз – рак груди. Как признавалась сама знаменитость, узнав о заболевании, она тут же начала готовиться к самому худшему исходу. Кадышева думала, что умрет от онкологии. Тем более, что рак ей диагностировали дважды.

В первый раз опухоль оказалась доброкачественной. А позже, как рассказывала позже сама артистка, произошло настоящее чудо. Страшный диагноз не подтвердился, правда, выяснилось это уже во время операции. Но врачи не хотят спешить с выводами.

"Существует вероятность повторения болезни, он почти стопроцентный, это очень высокие риски. Чудес не бывает",

– заявил специалист, добавив, что у Надежды Никитичной есть генетическая предрасположенность к онкологии.

Сама Кадышева обладает очень мнительным характером. Еще несколько лет назад она боялась, что на женщинах в ее семье есть некое проклятье, из-за которого они не доживают даже до 45. Будучи еще маленькой, артистка потеряла маму, после ушла из жизни ее сестра.



Виновницей двух смертей певица считает депрессию, которая позже обнаружилась и у нее. Сейчас артистка страдает от головных болей и бессонницы. Остается лишь надеется, что в скором времени ей станет легче, и она сможет вновь вернуться на сцену.

Ранее в Сети появилось свежее фото Кадышевой, которое обеспокоило народ.