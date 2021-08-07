Модельер может в скором времени вернуться к работе

Друг Вячеслава Зайцева Николай Головин, являющийся по совместительству бывшим директором "Дома моды", раскрыл подробности недавнего обследования модельера.

В мае текущего года тяжелобольной Зайцев попал в Российский Институт Мозга. После завершения лечения специалисты посоветовали Вячеславу Михайловичу отдельно пройти курс реабилитации.

Головин рассказал, что найти подходящее медицинское учреждение было не так просто, так как у кутюрье не была оформлена инвалидность. Дело в том, что без соответствующих документов попасть в реабилитационный центр можно только платно.

Приятель Зайцева не опустил руки и обратился в столичный Департамент соцзащиты. Представители службы сообщили о готовности покрыть все расходы. Но для этого Зайцев должен был пройти медкомиссию.

Около трех дней Вячеслав Михайлович ходил по врачам в московской поликлинике №69. Друг знаменитости признался – они боялись, что модельеру поставят какой-то страшный диагноз.

К счастью, все опасения не подтвердились, передает "Комсомольская Правда".

"Вячеслав Михайлович получил 1 группу инвалидности", – сообщил Николай.

Данная группа инвалидности подразумевает то, что человек может работать. В итоге Зайцева признали трудоспособным и дееспособным. Так что в ближайшее время народный художник РФ собирается вернуться к делам.

Что касается реабилитационного центра, то туда кутюрье направится в этом месяце. Вячеслав Михайлович будет заниматься с логопедами, ходить на массаж и в специальный тренажерный зал.

Однако многие знакомые модельера полагают, что тот уже давно не отдает себе трезвый отчет в происходящем, а знаменитость использует семейство Гарафутдиновых в своих корысных целях.

К примеру, Лев Лещенко заявлял, что во время скандального празднования юбилея Зайцев чувствовал себя очень плохо и был "в забытьи".