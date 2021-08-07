При этом сама наследница артиста не подтвердила слухи

Появилась информация о том, что 36-летняя дочь Григория Лепса Инга готовится сыграть свадьбу со своим возлюбленным. Наследница артиста состоит в отношениях с режиссером Михаилом Плутахиным.

Напомним, Инга родилась в браке Григория Викторовича со Светланой Дубинской. Будущие супруги познакомились в сочинском музыкальном училище. В 1984 году на свет появилась их общая дочь.

По некоторым данным, Лепсверидзе еще ни разу не состояла в браке. Дело в том, что она занималась построением своей карьеры. Окончив академию драматических искусств в Нью-Йорке, девушка захотела покорить российский кинематограф. К сожалению, ей не удалось осуществить давнюю мечту.

Что касается Плутахина, то он получил поварское образование в Эстонии. Спустя некоторое время Михаил переехал в столицу и стал студентом Школы-студии МХАТ. В 2019 году молодой человек стал основателем Театра Предмета.

Спектакль возлюбленного Лепсверидзе "Наблюдатели" был номинирован в нескольких категориях на известной театральной премии "Золотая маска". На мероприятии Плутахин появился вместе со своей возлюбленной. Именно там внимательные журналисты увидели на безымянном пальце Инги кольцо.

Как сообщает "Экспресс Газета", исполнитель хита "Самый лучший день" остался доволен выбором наследницы. Он дал паре свое благословление, при этом добавив, что при организации торжества возлюбленные должны надеяться только на себя.

Ранее Лепс рассказал, как ему удалось похудеть на 12 килограммов.