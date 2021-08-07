"Еле дышит": Шаляпин рассказал о тяжелой болезни возлюбленной

"Еле дышит": Шаляпин рассказал о тяжелой болезни возлюбленной
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец делает все возможное, чтобы поставить избранницу на ноги

Прохор Шаляпин сообщил о том, что его возлюбленная, миллионерша Татьяна Дэвис, заразилась коронавирусом. Болезнь у нее протекает в тяжелой форме.

Некоторое время назад Шаляпин улетел в Америку. В Штатах артиста ждала избранница. К слову, из-за напряженной эпидемиологической обстановки во всем мире пара не виделась примерно год.

После воссоединения Прохор и Татьяна устроили для себя яркую развлекательную программу. Так, в один из дней возлюбленные побывали в "Цирке дю Солей". По словам финалиста проекта "Фабрика звезд-6", именно там Дэвис и подхватила заразу.

Состояние миллионерши оставляет желать лучшего, передает "Комсомольская Правда".

"Еле дышит, температура не спадает", – рассказал певец.

Прохор отметил, что не отходит от Татьяны ни на шаг. Знаменитость надеется, что избранница в скором времени выздоровеет, и они продолжат в полной мере наслаждаться обществом друг друга.

Кстати, самого Шаляпина вирус обошел стороной. А все потому, что перед поездкой в США артист сделал прививку против COVID-19. Прохор на личном примере убедился в эффективности вакцины.

Исполнитель также добавил, что положительный тест на коронавирус сдали практически все знакомые, которые были на представлении в цирке.

Ранее Шаляпин показал, как живется на карантине во Франции. Артист прибыл туда, чтобы принять участие в съемках популярного проекта "Форт Боярд". Однако для того, чтобы приступить к работе, все участники из России должны были высидеть десятидневный карантин.

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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