Дурак с перекошенной рожей: Фадеев захотел лично плюнуть в лицо Зеленскому

Дурак с перекошенной рожей: Фадеев захотел лично плюнуть в лицо Зеленскому
Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Знаменитость заявил, что президент Украины глупый и необразованный человек

Российский продюсер Максим Фадеев крайне резко отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что проживающим на Донбассе людям, которые считают себя русскими,  следует переезжать жить в Россию. Он заявил, что после просмотра ему было очень обидно, что бывший комик находится от него далеко и он не может "плюнуть ему в рожу". 

Фадеев написал на своей странице в "Инстаграме", что мечает увидеть Зеленского на скамье подсудимых, а это, полагает он, случится довольно скоро. 

"У меня всю семью, по линии отца, вырезали вот такие нацисты, и мой отец рос в детском доме не имея своей фамилии и имени из-за принадлежности к еврейскому народу", – заявил он.

Продюсер отметил, что в момент, когда он слушал интервью "этого придурка", хотел "выть от обиды и от того, что не мог плюнуть в его вечно перекошенную, и шмыгающую от понятного рефлекса рожу". 

Как заявил Фадеев, Зеленский очень глуп и необразован, оттого и цитирует классиков нацизма.

В комментариях многие поддержали продюсера в его ярости, отметив, что он еще мягко выразился о действующем президенте Украины. 

"Клоун – это навсегда!", – пишут комментаторы.

Однако такое мнение разделили не все. 

"Чем критиковать другую '' чужую'' страну, в своей разберитесь!", – написали пользователи.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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