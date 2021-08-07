Знаменитость заявил, что президент Украины глупый и необразованный человек

Российский продюсер Максим Фадеев крайне резко отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что проживающим на Донбассе людям, которые считают себя русскими, следует переезжать жить в Россию. Он заявил, что после просмотра ему было очень обидно, что бывший комик находится от него далеко и он не может "плюнуть ему в рожу".

Фадеев написал на своей странице в "Инстаграме", что мечает увидеть Зеленского на скамье подсудимых, а это, полагает он, случится довольно скоро.

"У меня всю семью, по линии отца, вырезали вот такие нацисты, и мой отец рос в детском доме не имея своей фамилии и имени из-за принадлежности к еврейскому народу", – заявил он.

Продюсер отметил, что в момент, когда он слушал интервью "этого придурка", хотел "выть от обиды и от того, что не мог плюнуть в его вечно перекошенную, и шмыгающую от понятного рефлекса рожу".

Как заявил Фадеев, Зеленский очень глуп и необразован, оттого и цитирует классиков нацизма.

В комментариях многие поддержали продюсера в его ярости, отметив, что он еще мягко выразился о действующем президенте Украины.

"Клоун – это навсегда!", – пишут комментаторы.

Однако такое мнение разделили не все.

"Чем критиковать другую '' чужую'' страну, в своей разберитесь!", – написали пользователи.