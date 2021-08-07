Женщина не явилась ни на одно заседание

Некоторое время назад общественность буквально стояла на ушах из-за скандала, разразившегося вокруг семьи Наташи Королевой. Тогда артистка заявила, что у нее похитили крупную сумму денег, а также ювелирные украшения. В итоге следствию удалось найти подозреваемую в совершении кражи. Однако выяснилось, что женщина скрылась от следствия.

Напомним, преступление было совершено, когда Королева находилась в отъезде. Вернувшись домой, певица не досчиталась пяти миллионов рублей и трех тысяч евро.

Подозреваемой в краже у исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" была названа 32-летняя женщина по имени Милана. Ее несколько раз просили прийти на заседания, однако в зале суда она так и не появилась. По всей видимости, данная особа очень умело скрывается от следствия.

Представители Никулинского суда города Москвы пришли к общему решению, что следователям сначала необходимо отыскать женщину. Только после этого Милана должна будет явиться в орган государственной власти, передает РЕН ТВ.

Жалобу на данное решение рассмотрят в Мосгорсуде в четверг, 12 августа.

По некоторым данным, именно подозреваемая по делу Королевой сняла и обнародовала видео интимного характера с участием Сергея Глушко и Анастасии Шульженко. Тогда действия супруга Наташи чуть не привели к их разводу.

Ранее Королеву раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа. Внешность артистки изменилась до неузнаваемости, что рассмешило интернет-пользователей.