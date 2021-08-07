"Самые страшные месяцы": Кожевникова рассказала о проблемах со здоровьем детей

"Самые страшные месяцы": Кожевникова рассказала о проблемах со здоровьем детей
Мария Кожевникова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса сильно переживает за своего сына

На личной инстаграм-странице Мария Кожевникова рассказала о том, что сейчас ее семья переживает не лучшее время. А все потому, что с ее сыном Василием несколько раз приключилось несчастье.

По словам Кожевниковой, за одну неделю она дважды обращалась в медицинское учреждение. Первый раз наследнику актрисы понадобилась помощь после того, как он, подвернув ногу, упал и ударился головой.

Второй раз Марии и ее сыну пришлось провести две ночи в больнице, так как у ребенка обострились проблемы с животом.

"Я сейчас переживаю самые страшные в своей жизни месяцы", - призналась артистка.

Бывшая звезда "Универа" уверена – из-за ее проблем страдают дети. Дело в том, что Кожевникова верит в психосоматику и в то, что наследники отражают состояние родителей.

Напомним, Мария воспитывает троих детей – 7-летнего Ивана, 6-летнего Максима и 4-летнего Василия. Всех сыновей актриса подарила супругу Евгению Васильеву. 

Ранее Кожевникова рассказала, что едва не умерла от утечки газа. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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