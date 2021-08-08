Счастливая звезда "Хуторянки" отметила праздник в семейном кругу

Звезда советской и украинской эстрады София Ротару отпраздновала накануне в Европе свое 74-летие – день рождения звезды состоялся 7 августа. Сейчас певица проводит время в Италии, куда и решила позвать родных на знаковое событие в своей жизни.

В социальных сетях родственники уже поделились кадрами с душевных семейных посиделок в Пьетрасанте. Так, модель и блогер Софья Евдокименко выложила кадры с праздника своей звездной бабушки. Именинница остановила выбора для ужина в ресторане на платье-вышиванке.

На душевных снимках можно также увидеть сына именинницы – пятидесятилетнего Руслана Евдокименко. Продюсер пришел поздравить маму с супругой Светланой – она уже много лет работает стилистом народной артистки СССР.

Внучка также опубликовала фотографию с праздничного вечера – на нем Ротару стоит с праздничным тортом, на котором красуется свеча. А еще сама именинница показала фото с аппетитными круассанами, которыми угостила гостей. Сама София выложила в публикациях лишь одно фото – судя по всему, сделанное еще до семейного застолья. Тут она позирует в белоснежном платье с цветами, которые лежат в корзине велосипеда – настоящая итальянская картина.

"Самый лучший день!" – подписала хуторянка фотографию.



Звезда приняла поздравления от тысяч поклонников своего творчества, а также не менее известных коллег по цеху. Так, Надежда Бабкина посвятила давней подруге объемный пост, в котором указала, что любовь к Ротару строится не вокруг ее образа и имиджа, а на музыкальном таланте. По словам российской артистки, один из юбилеев именинницы, на котором ей довелось побывать, был поистине роскошным праздником.