"Надоело все это": Корчевников высказался об уходе из "Судьбы человека"

"Надоело все это": Корчевников высказался об уходе из "Судьбы человека"
Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналист признался, что устал жары под софитами

Российский телеведущий Борис Корчевников неожиданно ответил на вопрос о его возможности покинуть телеканал "Россия 1" и передачу "Судьба человека", которую ведет уже несколько лет. Весьма занимательный диалог у него состоялся вместе с гостем выпуска,  народным артистом РФ Владимиром Стекловым.

Так, артист попросил журналиста дать ответ на простой вопрос: кто надоумил Корчевникова покинуть федеральный канал и программу, которая полюбилась миллионами российских телезрителей? Борис в ответ заявил, что попросту "забыл все", чему его учил в свое время сам Стеклов.

"Да надоело все это, знаете. Жара с софитами. Сидеть тут с утра и до ночи", – прокомментировал телеведущий.

Артист же заявил, что Корчевников пользуется широкой народной популярностью и поддержкой – такое решение необходимо принять со всей обдуманностью. Присутствующие в самой студии зрители, добавил Стеклов – лишь малая часть тех, кто испытывает любовь к Корчевникову и ждут его выпуска перед телеэкраном.

"Хотите сознательно вот так взять и лишить зрителей удовольствия? Не выйдет! Полный зал красивых женщин. Что такое?" – прокомментировал Стеклов.

Как пишет "Телепрограмма.про", Корчевников является ведущим "Судьбы человека" еще с 2017 года. Два года назад его удостоили за нее "Тэфи".

Ранее по Корчевникову прошелся Валерий Меладзе. Продюсер назвал телеведущего подлым человеком, норовящим залезть под кожу. Во время выпуска "Осторожно, Собчак!" артист заявил, что журналист "России 1" с великим удовольствием раскрывает все тайны знаменитостей и придает им широкую огласку.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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