Панин пообещал подписчикам награду за плевок в лицо Соловьеву

Панин пообещал подписчикам награду за плевок в лицо Соловьеву
Алексей Панин. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий предлагает деньги тому, кто осмелится оскорбить "эту гниду"

Скандальный российский киноактер Алексей Панин объявил в социальных сетях награду за плевок в лицо журналисту Владимиру Соловьеву. Звезда обещает заплатить 500 евро смельчаку, который сможет таким образом выразить свое отношение к "этой гниде".

Киноактер отметил в нестандартном посте, что понимает всю ситуацию: российский телеведущий является "больным" и на его высказывания обращать внимания явно не стоит. Однако мимо одного инцидента с Соловьевым мимо проходить точно не нельзя.

"То что он позволил себе говорить в адрес Лии Ахеджаковой переходит все границы! Я заплачу 500 евро! Больше не могу, извините! Снимите видео, пришлите мне и я сразу переведу Вам деньги!" – пишет Панин на своей странице в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

К слову, многие поклонники творчества Панина поддержали его инициативу, признавшись в "любви всем сердцем". Один из подписчиков даже заявил в ленте комментариев, что готов лично обсудить с Паниным в другом мессенджере Соловьева.

Напомним, ранее Соловьев раскритиковал Лию Ахеджакову после ее выступления в театральном спектакле "Новый хлеб". На поставленном "Современником" произведении сценического искусства ведущий продемонстрировал кадры, где мужчины целуются, а сама Ахеджакова стоит с транспарантом с фразой "На выкуп из чеченского плена". Журналист также проехался по худруку "Современника" Виктору Рыжакову за подобный номер. 

Соловьев также заявил, что некогда блестящая звезда кино– и театрального мира оказалась "в лапах ЛГБТ", превратившись в "стареющее посмешище".

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость291191
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почему только 500?
остальное скурил, снюхал, сколол и пропил?
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