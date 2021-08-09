Звезду уже переводят в обычную палату

Певица Максим уверенно восстанавливается после коронавирусной инфекции – долгое время исполнительница находилась на грани жизни и смерти, пробыв в искусственной коме на аппарате ИВЛ. Накануне же стало известно, что пациентку переводят в обычную палату.

Артистка идет на поправку спустя несколько недель – летом звезду госпитализировали с 75-процентным поражением легких, объем которого продолжал увеличиваться по мере развития воспалительного процесса. Как отметила директор Максим Маргарита Соколова на своей странице в "Инстаграм", выписка не за горами. Медперсонал 52-й больницы, который лечил пациентку, заявил, что выздоровление Максимовой – "редкий и уникальный случай".

В ближайшее время певицу переведут в обычную палату. Марина уже вполне способна сама ходить, есть и разговаривать. Пока что неизвестно, какой примерный срок займет у певицы на полноценное восстановление здоровья.

Директор певицы выразила сердечную благодарность медикам за спасение многих человеческих жизней, включая певицы.





" Огромная благодарность и низкий поклон. Слава Богу! И, конечно, всем вам огромное спасибо и самые добрые пожелания! " – написала Маргарита на своей странице в "Инстаграм".

Напомним, в начале лета певицу в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в 52-ю больницу в "красную зону". Длительное время жизнь звезды поддерживалась аппаратом искусственной вентиляции легких – самостоятельно певица дышать позднее не смогла из-за того, что ее состояние ухудшалось. Через некоторое время сформировалась положительная динамика, звезда стала периодически приходить в себя.