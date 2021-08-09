Певица опубликовала первый пост в соцсетях после болезни

Марина Максимова, более известная под сценическим псевдонимом МакSим, вышла на связь с поклонниками. Артистка опубликовала первый пост в "Инстаграме", рассказав о том, как пережела произошедшее с ней.

В первую очередь певица поблагодарила врачей, причастных к ее выздоровлению, и всех, кто оказывал ей поддержку в это непростое время.

"Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", - написала она.

Сейчас ее переводят из реанимации в обычную палату, поэтому она может лично обратиться к поклонникам.

После выхода из комы рядом с ней находились врачи. В первую очередь они спросили у нее, как долго, по ее мнению, она была в таком состоянии.

"Я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца", - заявила артистка (орфография и пунктуация сохранены - прим. редакции).

Ходить Марине после выхода из комы тяжело - после непродолжительных попыток тут же начинается сильное головокружение. Но она надеется, что скоро сможет вернуться домой, чтобы обнять свою семью.

Врачи пока запретили ей полеты и выступления на сцене, поскольку легкие еще не до конца восстановилис после болезни. Она указала, что благодарна поклонникам, врачам и Богу, что продолжает жить.

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