Стали известны первые слова МакSим после выхода из комы

Стали известны первые слова МакSим после выхода из комы
МакSим. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица опубликовала первый пост в соцсетях после болезни

Марина Максимова, более известная под сценическим псевдонимом МакSим, вышла на связь с поклонниками. Артистка опубликовала первый пост в "Инстаграме", рассказав о том, как пережела произошедшее с ней.

В первую очередь певица поблагодарила врачей, причастных к ее выздоровлению, и всех, кто оказывал ей поддержку в это непростое время. 

"Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", - написала она.

Сейчас ее переводят из реанимации в обычную палату, поэтому она может лично обратиться к поклонникам. 

После выхода из комы рядом с ней находились врачи. В первую очередь они спросили у нее, как долго, по ее мнению, она была в таком состоянии.

"Я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца", - заявила артистка (орфография и пунктуация сохранены - прим. редакции).

Ходить Марине после выхода из комы тяжело - после непродолжительных попыток тут же начинается сильное головокружение. Но она надеется, что скоро сможет вернуться домой, чтобы обнять свою семью. 

Врачи пока запретили ей полеты и выступления на сцене, поскольку легкие еще не до конца восстановилис после болезни. Она указала, что благодарна поклонникам, врачам и Богу, что продолжает жить. 

Ранее ее директор заявила

Новость дополняется...

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

"Америка держит Олимпиаду за горло": японцев возмутило лишение Авериной золотой медали

Судейство осталось главной проблемой на Токио-2020, убеждены пользователи

В России напомнили Украине об условии сохранения транзита газа в Европу

Москва отказалсь следовать условиям сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей