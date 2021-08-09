Госдеятель случайно попал в объектив камеры

В понедельник, 9 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко подвел итоги за прошедший год. Телеведущая Ксения Собчак заметила, что не все присутствующие на конференции внимали речам Батьки.

В своем Телеграм-канале "Кровавая барыня" бывшая звезда "Дома-2" опубликовала отрывок из выступления Лукашенко. В вырезанном фрагменте видеозапись велась со стороны зала – так, что были видны спины собравшихся.

Несколько секунд камера плавно двигалась параллельно креслам. Внезапно в объектив попал один из белорусских чиновников, который вместо того, чтобы слушать Лукашенко, сидел в телефоне. Явно не заинтересованный в происходящем госдеятель беззаботно листал ленту в "Инстаграм", не подозревая, что его снимают.

"Оп! Спалился. Ну хоть инста, а не onlyfans, пока Лукашенко распинается", – пошутила Ксения.

OnlyFans – это британская платформа, предоставляющая подписки на платный контент. Она пользуется большой популярностью среди любителей материалов для взрослых. Также сервисом пользуются шеф-повара, музыканты, фитнес-тренеры и другие представители той или иной профессии.

Ранее Лукашенко заявил о вынужденной защите Романа Протасевича, оппозиционного журналиста, из-за покушений на Западе. По словам Александра Григорьевича, молодого человека заказали Польша и Литва.

Также Батька озвучил условие, при котором он может признать Крым российским.