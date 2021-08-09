Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
Появилась информация о смерти актрисы Татьяны Жуковой-Киртбая. Трагическую новость сообщили на официальном сайте "Содружества актеров Таганки".
Татьяне Ивановне был 81 год. Дата и место похорон будут известны позже.
В 1962 году Жукова-Киртбая окончила актерский факультет ГИТИСа. Некоторое время артистка служила в новосибирском театре "Красный Факел".
В 1966 году актриса устроилась на работу в Театр на Таганке. В 1992 году она пришла в театр "Содружество актеров Таганки". Данному учреждению культуры Татьяна Ивановна посвятила оставшиеся годы своей жизни.
Жукова-Киртбая являлась народной артисткой РСФСР. Соответствующее почетное звание она получила в 1989 году.
"Для коллектива "Содружества актеров Таганки" Татьяна Ивановна была настоящей хранительницей профессиональных традиций и наставником для молодых коллег", – говорится в публикации.
Представители театра выразили свои искренние соболезнования в связи со смертью артистки.
Дебют Татьяны Ивановны в кино состоялся в 1969 году. Ее утвердили на роль пани Ядвиги в юмористическом шоу "Кабачок "12 стульев". Актриса сыграла в таких картинах, как "Москва слезам не верит", "Моя прекрасная няня", "Папины дочки", "Счастливы вместе", "Воронины" и других.
Среди ее самых ярких театральных ролей – Галя Четвертак из спектакля "А зори здесь тихие", Катерина Ивановна из "Преступления и наказания", графиня Хрюмина из постановки "Горе от ума – Горе уму – Горе ума".
Судейство осталось главной проблемой на Токио-2020, убеждены пользователи
Москва отказалсь следовать условиям сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2"