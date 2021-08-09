Умерла актриса из "Моей прекрасной няни"

Умерла актриса из "Моей прекрасной няни"
Фото: pixabay.com
Артистки не стало на 82-м году жизни

Появилась информация о смерти актрисы Татьяны Жуковой-Киртбая. Трагическую новость сообщили на официальном сайте "Содружества актеров Таганки".

Татьяне Ивановне был 81 год. Дата и место похорон будут известны позже.

В 1962 году Жукова-Киртбая окончила актерский факультет ГИТИСа. Некоторое время артистка служила в новосибирском театре "Красный Факел".

В 1966 году актриса устроилась на работу в Театр на Таганке. В 1992 году она пришла в театр "Содружество актеров Таганки". Данному учреждению культуры Татьяна Ивановна посвятила оставшиеся годы своей жизни.

Жукова-Киртбая являлась народной артисткой РСФСР. Соответствующее почетное звание она получила в 1989 году.

"Для коллектива "Содружества актеров Таганки" Татьяна Ивановна была настоящей хранительницей профессиональных традиций и наставником для молодых коллег", – говорится в публикации.

Представители театра выразили свои искренние соболезнования в связи со смертью артистки.

Дебют Татьяны Ивановны в кино состоялся в 1969 году. Ее утвердили на роль пани Ядвиги в юмористическом шоу "Кабачок "12 стульев". Актриса сыграла в таких картинах, как "Москва слезам не верит", "Моя прекрасная няня", "Папины дочки", "Счастливы вместе", "Воронины" и других.

Среди ее самых ярких театральных ролей – Галя Четвертак из спектакля "А зори здесь тихие", Катерина Ивановна из "Преступления и наказания", графиня Хрюмина из постановки "Горе от ума – Горе уму – Горе ума". 

Источник: Сайт "Содружества актеров Таганки" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Америка держит Олимпиаду за горло": японцев возмутило лишение Авериной золотой медали

Судейство осталось главной проблемой на Токио-2020, убеждены пользователи

В России напомнили Украине об условии сохранения транзита газа в Европу

Москва отказалсь следовать условиям сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей