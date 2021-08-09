Артиста не стало на 57-м году жизни

Игорь Регнер покинул этот мир. Актер скончался в реанимации Боткинской больницы. Об этом стало известно журналистам от источника.

56-летняя звезда "Штрафбата" попала на больничную койку в июле. Артиста обнаружили в его квартире с многочисленными травмами. Правоохранители сначала заподозрили, что Регнера избили. У россиянина были переломы ребер и рук. Однако оказалось, что ослабленный из-за химиотерапии артист упал с лестницы. Несмотря на травмы, он не стал обращаться к врачам. Но через неделю его состояние только ухудшилось.

Врачам пришлось ввести актера в кому и подключить к ИВЛ, так как стабилизировать его состояние не удавалось. Однако спасти его не удалось. 8 августа актер, не приходя в сознание, скончался.

Артист стал известен широкой публике благодаря участию в сериалах "Штрафбат" и "Солдаты".