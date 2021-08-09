Актер "Штрафбата" скончался от переломов в больнице

Актер "Штрафбата" скончался от переломов в больнице
Кадр из фильма "Монро"
Артиста не стало на 57-м году жизни

Игорь Регнер покинул этот мир. Актер скончался в реанимации Боткинской больницы. Об этом стало известно журналистам от источника. 

56-летняя звезда "Штрафбата" попала на больничную койку в июле. Артиста обнаружили в его квартире с многочисленными травмами. Правоохранители сначала заподозрили, что Регнера избили. У россиянина были переломы ребер и рук. Однако оказалось, что ослабленный из-за химиотерапии артист упал с лестницы. Несмотря на травмы, он не стал обращаться к врачам. Но через неделю его состояние только ухудшилось

Врачам пришлось ввести актера в кому и подключить к ИВЛ, так как стабилизировать его состояние не удавалось. Однако спасти его не удалось. 8 августа актер, не приходя в сознание, скончался. 

Артист стал известен широкой публике благодаря участию в сериалах "Штрафбат" и "Солдаты". 

Источник: "Комсомольская правда"
Полина ИВАНОВА

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