Калашникову обокрали в поезде на 10 миллионов

Среди пропавших вещей были подарки жениха модели Ивана

Отдых Анны Калашниковой в Европе омрачился неприятностью. Переезжая на поезде из Италии во Францию, модель лишилась ценного имущества. 

Неизвестные украли чемодан российской знаменитости. В багаже были туфли, сумки, украшения и часы. Стоимость вещей можно оценить в 10 миллионов рублей.

Девушка надеялась, что чемодан перепутал другой пассажир и ценности ей вернут. Однако этого не произошло. Полиция также не смогла помочь россиянке – в европейских поездах не всегда бывают камеры видеонаблюдения, уточняет телеканал "МИР24"

Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Америка держит Олимпиаду за горло": японцев возмутило лишение Авериной золотой медали

Судейство осталось главной проблемой на Токио-2020, убеждены пользователи

В России напомнили Украине об условии сохранения транзита газа в Европу

Москва отказалсь следовать условиям сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей