Среди пропавших вещей были подарки жениха модели Ивана

Отдых Анны Калашниковой в Европе омрачился неприятностью. Переезжая на поезде из Италии во Францию, модель лишилась ценного имущества.

Неизвестные украли чемодан российской знаменитости. В багаже были туфли, сумки, украшения и часы. Стоимость вещей можно оценить в 10 миллионов рублей.

Девушка надеялась, что чемодан перепутал другой пассажир и ценности ей вернут. Однако этого не произошло. Полиция также не смогла помочь россиянке – в европейских поездах не всегда бывают камеры видеонаблюдения, уточняет телеканал "МИР24".