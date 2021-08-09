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Отдых Анны Калашниковой в Европе омрачился неприятностью. Переезжая на поезде из Италии во Францию, модель лишилась ценного имущества.
Неизвестные украли чемодан российской знаменитости. В багаже были туфли, сумки, украшения и часы. Стоимость вещей можно оценить в 10 миллионов рублей.
Девушка надеялась, что чемодан перепутал другой пассажир и ценности ей вернут. Однако этого не произошло. Полиция также не смогла помочь россиянке – в европейских поездах не всегда бывают камеры видеонаблюдения, уточняет телеканал "МИР24".
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