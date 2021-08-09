Актер из сериала "Татьянин день" оказался на грани нищеты после покушения

Актер из сериала "Татьянин день" оказался на грани нищеты после покушения
Кадр из фильма "Гром" (2012)
Артист еле сводит концы с концами

Актер Артем Артемьев объяснил, почему он перестал сниматься в кино. Откровения звезды "Татьяниного дня" повергают в шок. По словам артиста, несколько лет назад на него было совершено покушение.

В эфире передачи "Прямой эфир" Артемьев заявил, что его отравили. Этот инцидент разделил жизнь актера на ДО и ПОСЛЕ.

"Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов", – разоткровенничался Артем.

К счастью, артисту удалось встать на ноги. Примечательно, что Артемьев не желает рассказывать о том, кому он перешел дорогу. Актер только обмолвился – темная история берет свое начало с 2010 года.

В сложное для Артема время рядом с ним была его возлюбленная по имени Валентина. Женщина делала все возможное, чтобы помочь избраннику. Так, все свои сбережения она потратила на лечение артиста.

Как рассказала Валентина, актер проходил курс лечения в Крыму. Многие врачи твердили, что у Артемьева рак кишечника, однако избранница кинозвезды в это не верит.

На данный момент пара переживает очень сложный период. У Артема и Валентины не осталось денег даже на еду. Иногда им приходится переступать черту закона и воровать продукты в магазине. Основной рацион возлюбленных составляет обычная зелень. 

Некоторые считают, что именно из-за женщины Артемьев оказался в такой ситуации. В эфире передачи выяснилось – Валентина давно находится в долговой яме. Кроме того, у нее нет российского гражданства. 

Ранее подруга прокомментировала слухи о раке у актера. 

Источник: Выпуск шоу "Прямой эфир" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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