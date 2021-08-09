Артист еле сводит концы с концами

Актер Артем Артемьев объяснил, почему он перестал сниматься в кино. Откровения звезды "Татьяниного дня" повергают в шок. По словам артиста, несколько лет назад на него было совершено покушение.

В эфире передачи "Прямой эфир" Артемьев заявил, что его отравили. Этот инцидент разделил жизнь актера на ДО и ПОСЛЕ.

"Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов", – разоткровенничался Артем.

К счастью, артисту удалось встать на ноги. Примечательно, что Артемьев не желает рассказывать о том, кому он перешел дорогу. Актер только обмолвился – темная история берет свое начало с 2010 года.

В сложное для Артема время рядом с ним была его возлюбленная по имени Валентина. Женщина делала все возможное, чтобы помочь избраннику. Так, все свои сбережения она потратила на лечение артиста.

Как рассказала Валентина, актер проходил курс лечения в Крыму. Многие врачи твердили, что у Артемьева рак кишечника, однако избранница кинозвезды в это не верит.

На данный момент пара переживает очень сложный период. У Артема и Валентины не осталось денег даже на еду. Иногда им приходится переступать черту закона и воровать продукты в магазине. Основной рацион возлюбленных составляет обычная зелень.

Некоторые считают, что именно из-за женщины Артемьев оказался в такой ситуации. В эфире передачи выяснилось – Валентина давно находится в долговой яме. Кроме того, у нее нет российского гражданства.

Ранее подруга прокомментировала слухи о раке у актера.