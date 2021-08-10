Чемпионка дала интервью федеральному каналу

Прославленная олимпийская чемпионка Алина Кабаева уже несколько лет работает в качестве главы совета директоров "Национальная Медиа Группа", погруженная в рабочий процесс. Знаменитость нечасто мелькает в кадрах телеэфиров. Однако не так давно Алина прокомментировала ситуацию вокруг атлетки Дины Авериной.

Днем ранее олимпийская чемпионка поделилась своим мнением касательно второго места Авериной, взятого на финальных выступлениях по многоборью. Сама Кабаева предстала на телеэкране в довольно выдержанном стиле: лишь серьги с жемчугом и обручальным кольцом.

Многие обратили внимание на постройневшую фигуру звезды. Последняя, кстати, старается не афишировать личную жизнь, однако о всем том, что связано с профессиональной деятельностью, делится подробно.

По словам общественного деятеля, произошедшая на Олимпиаде ситуация является вопиющим случаем – Дина показала прекрасный номер, выполнив с отличием все элементы. Израильская спортсменка также достойно проявила себя, однако допустила грубейшую ошибку.

"За которую снимают балл, а не 0,7. С такой ошибкой Олимпийские игры не выигрывают. Авериной выставляли оценку шесть минут, а в нашем виде спорта можно при хорошем выступлении подождать минуту-две. Мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень", – высказалась о ситуации с российский гимнасткой Кабаева в эфире ток-шоу "60 минут".

Напомним, Аверина взяла серебро на токийской Олимпиаде, в то время как израильская спортсменка Линой Ашрам одержала первое место, уронив ленту. Многие представители экспертных кругов и российской общественности выразили несогласие с выставленными судьями оценками.