Артистка находится под наблюдением медиков

Популярная советская и российская киноактриса Светлана Светличная в настоящее время чувствует себя нормально. Звезда находится на регулярном обследовании медиков, дома за ней ухаживает сын, о чем сообщила подруга артистки, психолог Елена Перелыгина.

Как отмечает источник, несколько дней назад появилась информация о том, что Светлану госпитализировали в одну из столичных больниц из-за серьезных проблем с памятью. Позднее Светличная рассказала журналистам, что причиной стала травма головы, которую она как-то получила, давая интервью телевизионщикам. Заслуженная артистка сообщила, что сумела в итоге найти специалиста по реабилитации, который поможет ей восстановить подорванное здоровье.

Перелыгина заявила, что конкретными подробностями в настоящее время не располагает – она сама заболела. Однако в курсе того, что со Светланой все хорошо. Сейчас она проходит регулярные обследования и следит за здоровьем. Дома ей помогает семья.

"Все мы, когда доживем до ее возраста, начнем забываться и путаться", – считает Перелыгина.

Однако певица Алена Кравец не верит, что близкие помогают Светлане восстановиться и ухаживают за ней. Звезда утверждает, что намерена навестить подругу и деталями не располагает. Однако в том, что за ней следят врачи, она в курсе, пишет 5-tv.ru.

"А вот насчет родни у меня большие сомнения", – сказала Алена.

Напомним, во время прошлогоднего интервью на Светличную упал осветительный прибор – это произошло уже в конце съемок. Звезда позднее признавалась, что такой боли никогда не испытывала. После этого случая у артистки начались проблемы с памятью – Светлана как-то рассказала, что начала забывать, куда положила свои вещи.