Звезду "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах на Украине

Звезду "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах на Украине
Кадр из фильма "В бой идут одни "старики"" (1973)
Украинский сценарист заявил, что народный артист уже 20 лет действует по наработанной схеме

Прославленный актер Владимир Талашко, народный артист Украины оказался в центре скандала: актера обвинили в многократных домогательствах к учащимся девушкам из Киевского университета театра, кино и телевидения. Сценарист Богдан Панкрухин опубликовал в социальных сетях истории, озвученные самими студентками, которые обвинили Талашко в попытках сексуальных принуждений.

Сценарист заявил, что около месяца назад попросил прислать ему в Сети истории о пережитых домогательствах, не учитывая давность инцидента. И часто в описываемых случая мелькала фамилия Талашко.

Мужчина заявил, что столкнулся с многочисленными обвинениями в адрес актера – предполагаемые жертвы писали, что тот домогается как до студенток, так и до абитуриенток уже 20 лет по наработанной схеме.

Девушки утверждают, что артист действовал следующим образом: заманивал к себе в дом "порепетировать", после чего исходил из ситуации – одна из пользователей утверждает, что актер гладил ее и прижимал к себе. Та вырывалась, заявляя, что ей нужно успеть в общежитие до открытия. Девушка также сообщила, что Владимир успокаивал ее и предложил расстелить кровать в другой комнате.

Позднее к обсуждению подключилась журналистка Ирина Сампан, заявившая, что Талашко и вовсе чуть не изнасиловал ее в своем доме несколько лет назад.

Как пишет 5-tv.ru, после огласки Министерство культуры Украины заявило о проведении служебного расследования в отношении Талашко.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость291992
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СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
Девушки утверждают, что артист действовал следующим образом.... Какие девушки в укроДУРКЕ?! В свино-Урине одни только хохлоШЛЮХИ и укроБЛ.ДИ! Они, за одну ХРЮвню, готовы толпу пьяных СПИДозных побратимов из АТы сутки обслуживать! Сала УСРАине!
Знаете, нисколько не отношусь положительно к молодёжи и людям в целом, которые допустили и посодействовали уничтожению прекрасной страны, какой она была, но если покрывать их такими эпитетами, то Вы ничем не лучше. Они Страна 404, страна которой нет. И народ, которого нет. А о том, чего нет, не говорят.
нинель
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что сценарист, что девки претендующие на любые роли ,выдают желаемое за действительное, а по сколько у нас в искусстве если не голый и не с вываленным языком, значит не формат.Сами породили пошлость и вульгарность, так теперь и отвечайте по полной.
СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
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Девушки утверждают, что артист действовал следующим образом.... Какие девушки в укроДУРКЕ?! В свино-Урине одни только хохлоШЛЮХИ и укроБЛ.ДИ! Они, за одну ХРЮвню, готовы толпу пьяных СПИДозных побратимов из АТы сутки обслуживать! Сала УСРАине!
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