Украинский сценарист заявил, что народный артист уже 20 лет действует по наработанной схеме

Прославленный актер Владимир Талашко, народный артист Украины оказался в центре скандала: актера обвинили в многократных домогательствах к учащимся девушкам из Киевского университета театра, кино и телевидения. Сценарист Богдан Панкрухин опубликовал в социальных сетях истории, озвученные самими студентками, которые обвинили Талашко в попытках сексуальных принуждений.

Сценарист заявил, что около месяца назад попросил прислать ему в Сети истории о пережитых домогательствах, не учитывая давность инцидента. И часто в описываемых случая мелькала фамилия Талашко.

Мужчина заявил, что столкнулся с многочисленными обвинениями в адрес актера – предполагаемые жертвы писали, что тот домогается как до студенток, так и до абитуриенток уже 20 лет по наработанной схеме.

Девушки утверждают, что артист действовал следующим образом: заманивал к себе в дом "порепетировать", после чего исходил из ситуации – одна из пользователей утверждает, что актер гладил ее и прижимал к себе. Та вырывалась, заявляя, что ей нужно успеть в общежитие до открытия. Девушка также сообщила, что Владимир успокаивал ее и предложил расстелить кровать в другой комнате.

Позднее к обсуждению подключилась журналистка Ирина Сампан, заявившая, что Талашко и вовсе чуть не изнасиловал ее в своем доме несколько лет назад.

Как пишет 5-tv.ru, после огласки Министерство культуры Украины заявило о проведении служебного расследования в отношении Талашко.