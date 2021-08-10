Сын отреагировал на слухи о болезни Кадышевой

Сын отреагировал на слухи о болезни Кадышевой
Надежда Кадышева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужчина хочет наказать тех, кто распространяет страшную информацию о матери

Некоторое время назад в Сети появились слухи о том, что Надежда Кадышева серьезно больна. Их спровоцировали фотографии, на которых артистка выглядит несколько истощенной и уставшей. Сын знаменитости, Григорий Костюк, решил расставить все точки над i.

Наследник Кадышевой опроверг информацию о том, что его родительница якобы борется с тяжелым недугом.

"Не знаю, откуда информация, что она болеет. Она здорова, слава Богу", – поспешил успокоить народ Костюк.

Он отметил – Надежда Никитична давно перенесла хирургическое вмешательство. Напомним, в прошлом у певицы обнаружили рак груди. Только во время операции выяснилось, что диагноз не подтвердился.

Говоря о том, почему Кадышева редко появляется на сцене, Григорий объяснил – свои коррективы в работу исполнительницы хита "Широка река" внесла пандемия COVID-19. Однако уже этой осенью артистка даст несколько концертов.

Костюка взбесило то, что пресса распространяет ложную информацию о его звездной матери. Мужчина всерьез намерен наказать виновных. В разговоре с 5-tv.ru он обмолвился, что обратился за помощью к юристам.

Григорий – это сын Надежды Никитичны от композитора Александра Костюка. Супруги состоят в браке с 1983 года. В 1992 году они венчались в Сан-Франциско. 

Ранее онколог заявил, что из-за генетической предрасположенности у Кадышевой может развиться рак. 

Источник: 5-tv.ru
Анастасия ГОРЮНОВА

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