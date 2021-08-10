По некоторым данным, артисты начали встречаться в 2001 году

В 2011 году Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина. Ирина Миронова, снимавшая клипы для Примадонны, рассказала, когда между артистами вспыхнули чувства.

В 2001 году 52-летняя певица и 25-летний юморист участвовали в съемках ролика на песню "Будь или не будь". Миронова намекнула на то, что уже тогда их связывали не только рабочие отношения.

Ирина поинтересовалась у Примадонны – какую цель она преследует в данном музыкальном тандеме.

"Она говорит: "Это должен быть равноправный союз, ничего не предполагающий, абсолютно равноправный", – вспомнила клипмейкер.

По словам Мироновой, когда Алла Борисовна ознакомилась с идеей подорвать Максима на бомбе, то сразу же потребовала изменить сцену. Певица не хотела, чтобы ее молодой фаворит погибал – даже если это было всего лишь на экране, передает "Лента.ру".

В итоге было решено оставить Галкина в живых. В конце клипа артист бурными овациями отреагировал на бунтарскую выходку Пугачевой. Напомним, исполнительница хита "Миллион алых роз" взорвала автомобиль.

Интересен тот факт, что в 2001 году Пугачева еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Они развелись только в 2005 году. Доподлинно неизвестно, почему артистка так долго не оформляла отношения с Максимом.

Ранее племянник Аллы Борисовны рассказал об отношениях со звездой. Он объяснил, почему Примадонна не приехала на день рождения двоюродной внучки.